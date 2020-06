Continúa Orlando Herrera con visitas a comunidades y colonias para entrega de apoyos

VICENTE GUERRERO, DGO. (OEM). - El presidente municipal Orlando Herrera Aviña, dijo seguir demostrando que su gobierno tal y como fue su compromiso está muy cercano a la gente, y es que a lo largo de la contingencia sanitaria las acciones emprendidas por parte de la actual administración municipal se han hecho notar, desde acciones implementadas para el cuidado de la salud hasta las de apoyo para personas más vulnerables, recalco.

Herrera Aviña en conjunto la presidenta de DIF Municipal Blanca Delia Herrera, así como con la colaboración de un fuerte equipo, continúan las visitas y recorridos a colonias y comunidades para llevar alimentos, una acción que manifestó el alcalde también ha sido posible gracias al apoyo del gobernador del estado José Rosas Aispuro Torres, así como también a la señora Elvira Barrantes de Aispuro, y de igual forma la Secretario del Bienestar en Durango, Jaime Rivas Loaiza.

El primer edil manifestó que no deja de estar preocupado y ocupado por la ciudadanía en estos tiempos difíciles, y que seguirá trabajando fuertemente por todas aquellas personas que le brindaron y brindan su confianza, realizando así el llamado a la ciudadanía para que no baje la guardia y continué respetando las medidas de prevención por el bien de todos.

Para concluir la entrevista, pidió a la ciudadanía nuevamente no bajar la guardia, ya que a nivel nacional se está viviendo una situación verdaderamente critica con el número de personas contagiadas, en Estado de Durango ahora en el mapa nacional, ocupa una cifra nada buena, de ahí que los vicenteguerrerenses no deben de bajar la guardia y cuidar más a su familia, si se tiene que salir hacerlo con todas las medidas de precaución, y si no hay necesidad, siempre será mejor quedarse en casa, recalcó.