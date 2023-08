CUENCAMÉ DGO. (OEM). -El grave problema de la falta de agua potable en los miles de domicilios de esta cabecera continúa fuerte, y sin llover, se prevé que este problema pueda ser uno de los más grandes que se tenga en la historia de la cabecera, pues un pueblo no pude vivir sin agua potable, señalan los vecinos.

Al ser cuestionados los vecinos de diferentes colonias y la zona centro de la cabecera, reconocen que las medias que impuso la alcaldesa Elizabeth Sotelo Ochoa a principio de su administración, casi ya un año de su llegada a la presidencia, fueron equivocadas completamente, pues corrió de su cargo al personal que sabia como distribuir el agua, incluso cuando se presentaban estos tiempos de escases, ellos tenían la experiencia de como mantearla para que todos tuvieran aunque fuera poca agua, pero por sus revanchas políticas la ciudanía pago las consecuencias.

Continúa problema de falta de agua potable en domicilios de Cuencamé./ Foto: Marco Robles | El Sol de Durango

Ahora en la actualidad sabemos -dijeron- que el problema es sí, parte por el personal que no ha terminado de aprender, pero ahora se agrava más porque se sabe los mantos friáticos están agotados, no ha llovido y el agua en el subsuelo se esta agotando, por eso no se tiene la suficiente agua y fuerza para que llegue a todos lados, “si antes nos llagaba agua cada tercer o cuarto día, lo sabíamos y la racionábamos, hoy tenemos meses sin que llegue el agua, tenemos que pagar pipas a particulares y no se ve que la autoridad municipal pueda resolver el problema, o de plano no saben cómo resolverlo”, recalcaron.

Hoy la población de Cuencamé cabecera, esta sufriendo lo que puede llegar a pasar en cualquier otra comunidad, que se les termine el agua, y ese es uno de los mas grades problemas que pueda tener toda familia, sin agua es imposible vivir, se pide al creador del universo que ,ande las lluvias, para que se puedan recargar los mantos friáticos, si esto no sucede, no se sabe que va a pasar con miles de familias que viven en esta cabecera y no tienen agua, y tampoco tienen el dinero suficiente para estar pagando que les lleven pipas particulares.

Recordaron los entrevistados, con mayor insistencia personas de la zona centro, que la principal propuesta, el compromiso más marcado por Elizabeth Sotelo en la pasada campaña electoral, fue la solución definitiva al problema de la falta de agua, al parecer todo le salió muy mal, porque su principal propuesta es si principal problema, se le puede pasar o perdonar que en un año no tenga ninguna obra importante, que no haya tenido ningún desarrollo el municipio, pero que miles de familias no tengan agua, eso no se pude olvidar ni perdonar, mucho menos cuando fue su principal promesa de campaña, apuntaron.