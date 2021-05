Continúa tomada por ejidatarios la mina "First Majestic" en Nombre de Dios

LA PARRILLA Nombre de Dios Dgo. (OEM). –El vocero autorizado por los ejidatarios de esta comunidad, Sigfredo Moreno, señalo que la mina first Majestic ubicada en esta localidad, aun continua en paro laboral, ya que los ejidatarios continúan con las instalaciones tomadas hasta llegar a acuerdos que convengan a los intereses de toda la ciudadanía.

Reconoció que ya se encuentran en mesas de dialogo más acordes a la problemática, ahora ya se han dado platicas con más intenciones de parte de la empresa de poder llegar a acuerdos con los ejidatarios, no como en días pasados que enviaban a un abogado prepotente que ni siquiera se prestaba a escuchar el planteamientos de los ejidatarios, hoy ya se han dado mesas de debate donde hay propuestas de los dos lados, ya se ve la flexibilidad de la mina y por supuesto también de los ejidatarios, lo que indica que si pudieran llegar a tomar buenos acuerdos que reabran las labores de trabajo de la mencionada mina.

Apunto Sigfredo Moreno, que también el gobierno del Estado a través del secretario de Bienestar Social Jaime Rivas Loaiza, así como con personal de la dirección de minas de Estado, han intervenido para que las mesas de dialogo se puedan realizar, para que se escuchar las dos partes, donde hay unas cantidades económicas a entregar en 10 años en efectivo a los ejidatario aun no establecidas, obras y mejoramientos muy sustantivos para la población, no hablando de manera clara de estas –dijo- porque aún son propuestas, aun no aprobadas pero que dan señales de que se puedan tener acuerdos con la mencionada empresa minera first Majestic.

Reconoció el vocero de los ejidatarios, que también se están dando despidos de empleados de la empresa, pero al parecer es por temas de hacienda o de manejo interno de los recursos, donde se tiene que tener a un número aún no determinado de trabajadores dados de baja, pero también se está hablando de la petición o exigencia de tener a ejidatarios o familiares laborando en la mina, reconociendo que pudiera haber quien no reúna los requisitos de conocimiento de dicho trabajo, pero también hay una clausula donde se señala que la empresa se compromete a capacitar a dicho personal, y eso también está en la mesa de debate y acuerdos con la mina y el gobierno del Estado.