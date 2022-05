Continúan adhesiones a Esteban Villegas y Lety Herrea

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- El excontralor municipal de Gómez Palacio, Carlos Rosales Arcaute anunció su adhesión a los proyectos de los candidatos de la coalición “Va por Durango”, que integran los partidos PRI-PAN-PRD tanto para la alcaldía, con Lety Herrera Ale; como a la gubernatura con Esteban Villegas Villarreal.

En rueda de prensa esta tarde de jueves, fue acompañado por los dirigentes locales del PRI, Raúl Meraz Ramírez; del PAN, Mario Ibáñez Delgado; y del PRD, Cecilio Campos Jiménez, quienes además le dieron la bienvenida al decirle que en los proyectos de Esteban y Lety hay apertura para todos.

Por su parte, Carlos Rosales, dijo sentirse muy contento por ser incluido pues agregó, “estaba en temas de la iniciativa privada, pero al ver cómo está mi municipio, decidí incorporarme al proyecto de Lety y Esteban, ya que son garantía de que sacarán adelante la ciudad de Gómez Palacio donde hay mucho rezago”.

Explicó que estuvo un año en la actual administración municipal (2019-2022), como titular de la Contraloría, “ejercí de forma muy profesional, que incluso al salir no tuve ninguna observación por parte del actual Ayuntamiento y sé que cumplí con la ciudadanía”, dijo.

A pregunta expresa sobre su renuncia al cargo de contralor de forma voluntaria, explicó que optó por esto debido a que no quiso prestarse a inventar cualquier tipo de irregularidades que no estaban sustentadas, mismas que en su momento se pretendía hacer “y que me negué a presentar, porque ética y moralmente no me iba a exponer a una situación que no estuviera debidamente sustentada”, dijo.

“Nadie me obligó a nada y yo por voluntad propia preferí a separarme del cargo y en su momento decidí incorporarme a mis actividades en la iniciativa privada, antes que prestarme a un hecho que no debería de ser como el de inventar algo, de ahí que lo dejo muy claro”, aseguró.

Finalmente, Carlos Rosales reiteró que se suma a este proyecto de la coalición "Va por Durango", pues ve cómo está Gómez Palacio y afirmó que la dupla conformada por Leticia Herrera Ale y Esteban Villegas Villarreal, es la única que puede sacar adelante al municipio del rezago que se encuentra.