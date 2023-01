Continúan creciendo las deudas en el municipio de Poanas: Araceli Aispuro

VILLA UNIÓN Poanas Dgo. (OEM). -Siguen las deudas millonarias en contra del Ayuntamiento de este municipio, esto por omisiones de las pasadas administraciones municipales, continúan llegando y acrecentando la problemática que ya viene arrastrando la administración pública municipal, ahora se informó que se debe a la secretaria de Administración Tributaria (SAT), cinco millones de pesos en impuestos no pagados.

Lo anterior lo señaló en entrevista con El Sol de Durango la presidenta municipal Irma Araceli Aispuro, quien relató que, al acudir a realizar el pago de los impuestos sobre la renta de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2022, se les informó que no solo se deben esos meses, sino que en aproximadamente seis años no se ha pagado ese impuesto, por lo que fueron notificados que el ayuntamiento de Poanas le debe al SAT cinco millones de pesos de impuestos atrasados.





Detallo la alcaldesa que no se vale que digan que van a gobernar y a cuidar los bienes del pueblo, cuando lo dejan sumido en este tipo de problemas tan grandes, teniendo en este momento dicho ayuntamiento, una deuda con diferentes fuentes de mas de 12 millones de pesos, una deuda prácticamente imposible de pagar, ya que dicho ayuntamiento no tiene la capacidad económica de poder tener esos 12 millones de pesos ni en los tres años de la administración.

Reconoció que esta buscando la manera de poder pagar ese dinero, pero quiere saber también si al cumplir con ese impuesto, hay el compromiso del gobierno federal de regresarlo nuevamente para que esos cinco millones de pesos sean utilizados en obras y acciones en beneficio de la población, porque si sabemos que lo que se paga puntualmente de impuestos al gobierno federal, se les regresa a los ayuntamientos, pero como en este caso se hizo caso omiso de dichos pagos en las dos pasadas administraciones, no se sabe aún, si lo regresarían.

Lamento la presidente municipal Araceli Aispuro, que cada día salgan más deudas de pasados gobiernos, deudas que verdaderamente es un crimen que no se hubieran cubierto en tiempo y forma, ya que eso es parte de ser una administración pública responsable, y no salir en campaña a decirle al pueblo que velaran por sus intereses, y al salir los dejan completamente en la banca rota, “el adeudo acumulado que tenemos de 12 millones de pesos, no tenemos forma de poderlo pagar, pero sin embargo continuamos gestionando, tocando puertas y buscando el como sí se pueda seguir avanzando en esta administración pública de Poanas”.