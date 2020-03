Controlarán presencia de personas en la plaza de armas en Guadalupe Victoria

CD. GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). –La presencia de ciudadanos en la plaza de armas de esta cabecera, será controlada por la autoridad con la única intención de evitar las aglomeraciones de personas y con ello prevenir el contagio o la propagación del covid-19.

Lo anterior lo dio a conocer el secretario del ayuntamiento Tirzo Ayala Ortiz, quien manifestó que todos los centros recreativos o deportivos están cerrados, en la plaza de armas no se había actuado esperando la comprensión y la prudencia de la misma ciudadanía, pero al ver que no hay esa colaboración se va a tener que actuar en consecuencia, buscando la manera de cerrar la plaza o impedir que las familias se reúnan en el lugar como si fueran vacaciones o como si nada estuviera pasando.

Pido el secretario del ayuntamiento a la ciudadanía mas comprensión y compromiso ante la emergencia de salud que se ha decretado en el país, donde por supuesto no queda fuera ni el Estado ni mucho menos el municipio, donde afortunadamente no se ha registrado ningún contagio de manera oficial, y se espera poder continuar de esa misma manera, sin que se presente ningún caso en este municipio, pero para eso es muy importante la colaboración de la sociedad, no salir de casa, o salir únicamente a lo más indispensable, evitar en todo momento salir con la familia a lugares como la plaza de armas, donde convergen personas de todos lados y alguno de ellos pudiera traer el virus, y con ello se afectaría primeramente a sus familias y a la comunidad en general.

Las medidas de seguridad y sanidad que se tengan que tomar en este tiempo se harán de manera clara y contundente, ya que en ello va la salud de la población, y sin alarmarse, sin sembrar el pánico, debemos de colaborar todos en evitar que se llegue a dar un brote de covid-19 en este municipio, de ahí que si es necesario cerrar el acceso a la plaza de armas, se realizara, y las medias que vengan implementando el gobierno federal y Estatal, se acataran de manera puntual por el bien de la sociedad, dijo el secretario del ayuntamiento.