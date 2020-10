Coronan a la reina 2020 de Nuevo Ideal

NUEVO IDEAL, DGO.(OEM).- Larissa Vargas fue coronada como reina de la Feria Virtual del Queso y la Manzana 2020, en ceremonia transmitida vía redes sociales.

El alcalde Gerardo Galaviz Martínez y su esposa Lorely Terrazas Vargas, presidente del Sistema Municipal DIF, encabezaron el ceremonial, realizado la noche de domingo en el auditorio de la presidencia municipal.

La coronación de Larissa I tuvo la presencia de Jacqueline López, princesa real; la embajadora Aide Astorga; Paola Díaz, Perla del Guadiana y Noemí Herrera señorita fotogenia corte real 2020.

En un programa-artístico cultural engalanado por Marlene Lechuga Ojeda reciente participante de programa a nivel nacional La Voz México, los presentes disfrutaron de diferentes melodías una de ellas de su couch Cristian Nodal.

Antes de colocar la corona a la digna representante de la belleza, inteligencia y sencillez de la mujer neoidealense el alcalde Gerardo Galaviz resaltó con mucho gusto el estar presente en la coronación, reconociendo a la soberana saliente, señorita Ariana Vázquez a quién le agradeció la representación que se tuvo en el municipio y por las actividades realizadas en conjunto.

"Hoy se va Ariana haciendo un gran papel como reina y coronamos Larissa y sé que contamos con todas ustedes y de todos los jóvenes para sacar a Nuevo ideal de la pandemia y auguro un gran mandato de Larissa", destacó Galaviz Martínez.

Ariana reina 2019 en su despedida manifestó ha sido un año maravilloso, lleno de alegrías y aprendizajes, no cambiaría ni un segundo, ni un instante miro atrás y me llena de satisfacción y nostalgia.

"Entrego la corona pero el recuerdo permanecerá en mí el resto de mi vida porque la distinción que recibí no solo representa belleza física, representa también solidaridad, compromiso social, llevar esta corona no solo atrajo las miradas también me impulsó a ser mejor persona, ciudadana y mujer, ser reina de Nuevo Ideal me dejó cientos de experiencias, miles de valores me hizo sentir en mis venas el orgullo de ser neoidealense, la misión que asumí como reina la asumiré ahora como Ariana una misión que se extiende a fomentar mis tradiciones y costumbres de mi municipio y así ser mejores", dijo en su despedida la reina 2019.

Enseguida, el presidente y su esposa coronaron a Larissa I, quien hizo su primer pasarela como soberana.