Corrupción en programas de gobierno la propician los campesinos: Rene Urenda

POANAS DGO. (OEM).- Lamentablemente, muchas de las veces la corrupción en los programas de gobierno la propiciamos los mismos campesinos, y si esto no cambia será muy difícil que los programas puedan funcionar al cien por ciento.

Así lo mencionó para El Sol de Durango, el presidente del Sistema Producto Frijol en el estado, Rene Urenda, quien comentó que en el caso del mote que tiene Durango a nivel nacional, como productores de frijol de papel, nosotros mismos como agricultores hemos sido los culpables, dijo, "y después queremos que el gobierno no tenga corrupción, si nosotros mismos lo propiciamos".

Comentó que muchos dueños de tierras, por una u otra razón ya no las trabajan, las rentan o las pasan al partido, y a la hora de comercializar el frijol ellos venden a otra persona o a los conocidos coyotes sus folios, de esa manera entra mucho frijol a los acopios, pero de personas que no sembraron, y cuando la persona que sí sembró la tierra quiere vender, ya no hay espacio porque los coyotes ya compraron dicho folio, y esa ahí donde los mismos campesinos propiciamos la corrupción para el llamado frijol de papel.

Rene Urenda consideró que, para poder terminar con esta corrupción, se debe de tener una organización muy honesta que pueda verificar si ese folio verdaderamente le pertenece a esa persona, los comisariados ejidales que conocen a su gente, deben de avalar si ese folio es vendido o verdaderamente lo trabajo esa persona, de lo contrario no podremos acabar con el llamado frijol, de papel, y somos los mismo agricultores los que lo hacemos, por eso la corrupción no se puede terminar, si nace desde la raíz del campo, concluyó.