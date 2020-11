Cosecha de Canatlán, una pepena este 2020: productores

CANATLÁN, Dgo. (OEM). - De la fregada nos fue, cuando cosechamos, el frijol se volvió nada, dice el productor Jaime Rojas Rivas al referirse a las trillas que realizó en su parcela y en trillas que realizó en la comunidad Martín López, perteneciente al ejido San José de Gracia, Canatlán.

Toda la vida trabajando la tierra, con la experiencia que da el cultivar año con año, Jaime menciona que la cosecha fue muy poquita, realmente solo una pepena y negocio no fue, enfatiza.

Sacar una tonelada de la leguminosa en trece, catorce hectáreas prácticamente es muy poco, no se puede decir que sea una cosecha o un año agrícola bueno, en una situación que fue general en la parte alta del ejido, que es donde tienen sus tierras, aunque a decir de la gente, en todo el lugar fue parecido.

Así, el mal ciclo agrícola se suma al del año pasado, en el que hubo una sequía prolongada, mientras que ahora se registraron tres aguaceros a lo largo de todo el ciclo. El primero fue para sembrar, el segundo para escardar y el tercero cuando la floración. Después faltó la lluvia y la tierra se compactó, se puso muy dura, menciona.

Y con el inconveniente de que este año, pareciera que toda la lluvia que correspondía a la temporada cayó toda junta, a mediados del mes de septiembre, después ya no cayó, hizo mucha falta y el cultivo lo resintió, recuerda.

“Así como a mí, a mucha gente le pasó lo mismo, fue mucho menos lo esperado que la estimación que se tenía, no salió ni tampoco se acercó a lo esperado”.

Este fue un mal año para los productores, las trillas aun no terminan, pero las bajas producciones no las cambian, en lo personal me quedan de trillar como seis filas, pero están muy sencillas, muy ralas, puntualizó Rojas Rivas.