Cristian Mijares entrega vehículo a Paco; llevaba a su hija en bici a la escuela

Comarca Lagunera, Dgo (OEM).- El cuatro veces campeón mundial de boxeo y expugilista profesional, Cristian Mijares, entregó un automóvil a Francisco Leonel Silva Medina, esto luego de que la historia del hombre se viralizara en redes sociales, una fotografía mostraba a Paco, un joven originario del ejido Los Ángeles, que llevaba a su pequeña hija a la escuela en bicicleta.

Tras darse a conocer su historia, Mijares en conjunto con un grupo de amigos cercanos decidieron emprender esta acción altruista para que el hombre pueda trasladar a su pequeña hija a la escuela, así como a su esposa, que actualmente está embarazada.

Originario del mencionado ejido, Francisco Silva de 34 años de edad, es un joven que siempre ha buscado sacar adelante a su familia a pesar de las dificultades que se presentan en el día a día, como el no tener un empleo fijo, pues él obtiene su sustento realizando trabajos de mantenimiento durante la semana, y los domingos ayuda en el negocio de su madre, ubicado sobre el corredor gastronómico de esta localidad sobre la carretera federal a Durango.





"Como todo mundo pues, hay andamos echándole ganas, jalando para sacar adelante a mi familia, tengo dos hijos y un bebé en camino, así que pues no me rajo. Lo que sí, es que no puedo creer esto, yo ni sabía que anda mi foto con mi niña cuando la iba a dejar al kinder, y ahora no me la creo, ya hasta tengo carro y trabajo, la vida me cambio y las oraciones fueron respondidas", dijo Paco.

Cristian Mijares se dijo conmovido por la historia de Paco, ya que él es un ejemplo de lucha constante, "me etiquetaron en la publicación de Paco, conocí su historia y de inmediato hice clic, llame a unos amigos con quienes siempre hacemos acciones como esta, buscamos la manera y entre todos nos cooperamos para comprar un carrito para para paco y su familia, además también le apoyamos con trabajo en una empresa, ahora si que buscamos la manera de ayudar desinteresadamente", concluyó.