Cuauhtémoc reitera su apoyo a Fabiola Bugarin para alcaldesa de Cuencamé

CUAUHTÉMOC Cuencamé Dgo. (OEM). –Fabiola Bugarin Espinoza, originaria de esta localidad, quien también es la candidata a presidente municipal por la alianza "Va por Durango, recibió el total apoyo de sus paisanos y vecinos para que pueda llegar con el voto ciudadano a la presidencia municipal.

Cuestionada al respecto, Fabiola Bugarin señaló sentirse contenta al ver la respuesta de la ciudadanía, no solo de su tierra de origen, si no de todas las comunidades que componen el municipio, ya que ha tenido –dijo- la oportunidad de caminar en comunidades del norte del municipio como Velardeña, y también la respuesta a sus propuestas fue favorable y aceptada, haciendo con esto un gran compromiso de tener un gobierno permanentemente cercano a la comunidad.

El principal compromiso que estoy haciendo con la ciudadanía, es estar siempre cerca de la gente, no me considero una mujer de oficina, soy de campo, empresaria que andamos en las calles trabajando, y así lo hare como presidenta municipal, mantendremos una permanente cercanía con la comunidad, en todo el municipio, norte, centro y sur, recalco.

Al recibir el apoyo total de la comunidad de Cuauhtémoc y las localidades de los alrededores, dijo sentirse muy contenta, porque eso quiere decir que no hemos hecho las cosas mal, tenemos contacto diario con la gente de toda esta región, y no de hoy, de muchos años atrás, mi familia y su servidora siempre hemos estado trabajando de manera honrada, la comunidad nos conoce, y hoy que los visito en sus hogares y me demuestras su apoyo, me hace crecer más mi compromiso de servir a mi municipio desde la presidencia municipal, señalo.

Considero al finalizar la entrevista Fabiola Bugarin, que las tres zonas o regiones del municipio, tienen la misma importancia, y para el gobierno municipal debe de haber los programas y acciones acordes a cada región, pero sobre todo tener los mecanismos para que se tenga una comunicación permanente, el gobierno debe de estar en todas las comunidades de manera directa siempre, dijo.