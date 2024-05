¡Cuidado! COPRISED reporta el robo de un lote completo de VapoRub

Gómez Palacio, Durango (OEM).- La Comisión para la Protección contra Riegos Sanitarios del Estado de Durango (COPRISED), informó sobre algunos medicamentos o tratamientos como el VapoRub que fueron robados durante su trayecto a ser entregados a los almacenes centrales, por lo que exhortan a la población a tener cuidados con estos fármacos.

Jesús Rentería Maldonado, responsable de la oficina de la COPRISED, destacó que cuando ocurre lo anterior los artículos ya no cumplen con algunos especificaciones como lo es la temperatura y tiempo de entrega.

“El calor ahorita que estamos viviendo es un alto riesgo para adquirir los productos en general en la vía pública, más como lo son medicamentos o algunos productos de curación”, expuso.





Aunque no especificó la cantidad de productos de esta línea de medicamentos, compartió que fue un lote completo, por lo que recomendó a la población tener cuidado y no adquirir estos productos en los tianguis para no poner en riesgo la salud.