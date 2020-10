Curva de La Sauceda es un peligro para los peatones en Canatlán

CANATLÁN, Dgo. (OEM).- Un verdadero peligro para los caminantes que transitan entre el municipio de Canatlán y el poblado La Sauceda lo representa la curva en la carretera Francisco Zarco, que se encuentra metros al poniente del entronque con la entrada a la citada comunidad, ante la falta de una calzada que permita el tránsito peatonal.

Al realizar un recorrido por el sitio, se observó que al lado norte de la curva está un muy reducido espacio para tránsito de personas y de ciclistas, que se ha disminuido aún más con la colocación de señalización previo a la obra de rehabilitación que se realizará en la cinta asfáltica.

En la parte sur de la curva no se puede transitar debido a que la maleza prácticamente ya alcanzó la carretera, evitando con ello que la gente pueda caminar por un costado y que obligatoriamente tenga que subir a la carretera, lo que representa un peligro para el peatón y un riesgo para los automovilistas.

Vecinas de la comunidad La Sauceda que tienen que irse caminando a Canatlán, mencionan que la curva de La Sauceda está muy peligrosa. “las personas que caminamos tenemos que subir a la carretera porque no hay para cual lado hacerse, como también sucede con los ciclistas “ señalan.

"Está muy muy peligroso, hay vehículos que sí respetan y otro no; en ocasiones llevamos niños con nosotras y dependemos si hay tránsito vehicular o no para poder por un costado, esperamos que tome cartas en el asunto la presidente municipal", finalizarón.

Por su parte, César Herrera Nevárez menciona que es justo y necesario que se abra un espacio para tránsito peatonal “me ha tocado estar en ambas partes, como automovilista y como caminante; como conductor tener que frenarme o cambiar de carril para dejar espacio de pasada, y me ha tocado como peatón, cuando sale uno a correr al cerrito tener, el problema es de noche que no se ven las personas o ciclistas que transitan por esa parte, no hay que esperar a que pase una tragedia, estamos a tiempo”, menciona.