Darán mantenimiento a parquímetros en Gómez

GOMEZ PALACIO, Dgo. (OEM). El departamento de Parquímetros de Gómez Palacio inicia este año con avances en el mantenimiento de sus equipos y la incorporación de un mecánico de planta, tras ser debidamente capacitado.

Así lo explicó Javier Kaleb González Alvarado, jefe de Estaciónometros, quien señaló que recibió 486 parquímetros instalados al inicio de la Administración y sólo 340 funcionando, a los que se sumó la desprogramación y falla de otros 30 en sólo unos días, reflejo de la falta de un adecuado mantenimiento previo.

Ante tal situación, el funcionario dijo que con el respaldo de la presidenta Marina Vitela, se optó por poner en marcha el proyecto de contar con un mecánico de planta para la operación de estos aparatos, en la persona del supervisor general, quien desde el pasado 12 de diciembre inició con su capacitación bajo una guía experta, con lo que se tiene la certeza de que habrá de mejorar de manera notable el servicio de los parquímetros.

Por lo que respecta a si la falla y descompostura de estos aparatos se refleja en abusos o infracciones injustificadas a los automovilistas, González Alvarado explicó que diariamente, a muy temprana hora el supervisor general revisa los aparatos y elabora una relación de aparatos fuera de servicio, listado con que salen a trabajar los inspectores de parquímetros con la consigna de no infraccionar a quienes hagan uso de los cajones donde se localizan esos aparatos fuera de servicio o con mal funcionamiento.

Además, apuntó que en caso de que la falla se pueda registrar en el transcurso del día y por tanto no esté reflejada en la relación de aparatos descompuestos, el conductor infraccionado puede reportarlo y se cuenta con una persona que enseguida se dirige a verificarlo; incluso, si no se detecta falla alguna pero el infractor insiste en ello, se le pide que acuda al día siguiente con la seguridad de que ese aparato queda bajo observación para identificar posibles casos de mal funcionamiento. En caso de confirmarse falla, se cancela la infracción; si no, entonces el ciudadano deberá cubrir la multa, concluyó el funcionario.