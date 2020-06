Deben reconsiderar medidas de protocolo: ex alcalde de Canatlán

CANATLÁN, Dgo. (OEM). Con muchas dudas se ha tomado por parte de la población la noticia de un fallecimiento por Covid en la cabecera municipal, sobre todo motivada por la escasa información que presentan los tres niveles de gobierno, dice el empresario Manuel Jesús Ávila Galindo.

Lo anterior luego de las medidas tomadas por el Consejo Municipal de Salud, en el sentido de cerrar establecimientos como paletería, peluquerías, estéticas, entre otras y solo mantener abiertas negociaciones que tengan que ver con alimentos, como tiendas de abarrotes, frutería, farmacias, ferreterías, medida presuntamente aplicable a partir de la tarde del viernes.

Dice el ex alcalde que hay referencias no oficiales, que la persona fallecida tuvo atención previa y no se tenía un cuadro de Covid–19 sino un problema derivado de una enfermedad renal crónica, pero lo que está generando mucha preocupación y, en algunos casos hasta molestia, es la reunión inmediata de emergencia del Consejo de Salud Municipal, donde sin aclarar las circunstancias o de encontrar otras medidas tal vez mejor pensadas, pretenden cerrar toda actividad económica por 15 días.

“Esto me hace comprobar lo que desde hace dos meses he venido señalando en mis opiniones: No existió jamás un plan ordenado y debidamente estructurado para atender la crisis de la pandemia a nivel municipal y, muchas decisiones se han tomado sin una clara visión de lo que se desea remediar, si existiera solo se hubiera ejecutado lo conducente y no estar haciendo llamadas de Urgencia a tomar decisiones.

Las consecuencias de decisiones anteriores tomadas para tratar de trasmitirle a la ciudadanía trabajo, hoy se ha convertido en un problema cuando más se necesita de comprensión y prudencia; muchas medidas se tomaron en Fase 1 con lo que muchos comerciantes y gente que vive al día se vieron afectados y ahora, en plena Fase 3, la gente no puede sostenerse sin trabajar, ya que son casi tres meses acumulados de descenso en la actividad económica”, destaca

Considero muy importante que la autoridad replanté con mucho sentido común sus acciones; hoy sería muy bueno que antes de tomar decisiones aparatosas las justifique y soporte con bases reales que brinden confianza a la ciudadanía y, con ello, contar con el apoyo de todos.

Lo más prudente es mandar hacerse pruebas a las personas que mantuvieron cercanía con la persona que lamentablemente perdió la vida y estar seguros que hay la posibilidad de contagios., si es así a todos nos conviene mantener las medidas de seguridad tan comentadas por muchos medios..

También es importante considerar apoyos directos a quienes trabajan al día y sus trabajos sean restringidos, en muchos casos desde hace tiempo, puntualizó.