Dejan de recibir el programa 65 y más, adultos mayores de Antonio Amaro

ANTONIO AMARO Guadalupe Victoria Dgo. (OEM). –Personas adultas mayores de esta localidad, solicitaron hacer pública su queja por lo que llamaron la detención o desaparición de sus pagos de pensión que otorga el Gobierno federal de una manera extraña, sin respuesta a la problemática de los responsables, solo dejan de recibir dicho pago que les hace mucha falta, mencionaron.

Uno de los casos, de los cuales solicitaron mantener su nombre en el anonimato por temor a que las personas involucradas puedan afectarlos aún más, señalo que son dos veces que no le dan su apoyo del 65 y más, sin justificación alguna del porque es que se le han retirado o detenido dichos pagos si cumple desde hace tiempo perfectamente con los requisitos y la documentación necesaria.

Lo único que le han dicho los encargados de este programa en la comunidad de Antonio Amaro, es que no saben qué pasó con su dinero, porque ya ni siquiera aparece en las listas oficiales, la última vez que cobró lo hizo sin ningún problema y ahora sólo le dicen que a lo mejor está mal algun papel, en la ante pasada ocasión de los pagos la encargada de avisarles cuando les van a pagar, la señora Aida Pérez Puebla, no le avisó, y ya un día después le llevó un papel y le dijo que con ese cobraría en telégrafos, pero al presentarse fue informado que no aparecía en las listas de pago del gobierno federal.

Comento que, al acumularse dos pagos de la pensión de adultos mayores, esto el pasado día 17 de julio, acudió cuando estaban pagando a sus compañeros, pero le dijeron que ya no viene en las listas y no saben darle una explicación del porqué no aparece, sólo le dicen que no saben qué pasó con su dinero.

Entrevistados varios adultos mayores de esta comunidad, señalaron que son varias las personas que de una manera extraña han dejado de recibir este apoyo del gobierno federal, sin que exista nadie que les pueda dar una respuesta del porque ya no se les paga, o algunos de los perjudicados después de varios pagos aparecen nuevamente pero no se les paga lo atrasado, solos les dicen que de ahí en adelante va a contar, lo pasado, ya no se recuperara, quedando la duda de donde o quien se queda con ese dinero.