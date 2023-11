Denuncian abuelitos mala atención en el banco de Bienestar de Nazas

NAZAS DGO. (OEM). -Adultos mayares del municipio de Nazas pidieron hacer pública su queja por el mal servicio que se tiene en el cajero automático del banco del Bienestar, mismo que provoca muchos problemas a los adultos mayores que con gran sacrificio acuden a realizar sus trámites de cobro de pensión.

Detallaron que muy continuamente se encuentra fuera de servicio por diversas causas, lo que provoca que se tenga que hacer fila o buscar ser atendidos en ventanilla, donde se encuentran dos personas, una de ellas es amable que tiene la paciencia de atender los adultos, explicarles qué se puede hacer y qué no se puede, si es necesario lo hace varias veces.

De manera regular el cajero automático del banco del Bienestar provoca muchos problemas a los adultos mayores | Foto: Blanca Gutiérrez | El Sol de Hidalgo

Pero la otra persona que es la responsable de este banco, una mujer de apellido Bailón, según acusan, es muy grosera, se molesta y regaña a los adultos mayores, incluso les ha llegado a pedir que salgan de la sucursal porque no pueden hacer el trámite que ellos quieren. Reclaman su total falta de sensibilidad, de criterio, de entendimiento que tratar a los adultos mayores no es nada sencillo, que se debe de tener la paciencia para poder hacer su trabajo de la manera más correcta.

El problema es que frecuentemente se recibe este trato -dijeron los entrevistados- es que al no funcionar el cajero, tienen que retirar su dinero de la ventanilla, pero en ventanilla no les pagan si no es el titular de la tarjeta, y muchas veces, la mayoría, los dueños de las tarjetas son adultos que no pueden salir de sus domicilios por la edad, por las enfermedades, y mandan a su pareja o a alguien de su confianza a retirar su dinero, y se los niegan, y es correcto, se sabe que es un trámite bancario que así debe de ser, pero esta señorita no tiene la paciencia de entender a los viejitos que acuden a pedir su ayuda.

De manera regular el cajero automático del banco del Bienestar provoca muchos problemas a los adultos mayores | Foto: Cuartoscuro

Reconocieron y agradecieron también, que a las afueras del banco e Bienestar se encuentra una persona, mujer, trabajadora de los llamados servidores de la nación, quien siempre está al pendiente de ver como ayuda a estos adultos mayores, y más cuando ella ve como fueron tratados al interior del banco, incluso ella se ofrece a llevarlos al centro de la cabecera en su vehículo particular para que puedan usar un cajero de otra institución bancaria, porque donde se encuentra ubicado el banco de Bienestar al centro, está lejos, y para muchos adultos mayores es muy difícil llegar caminando hasta otro cajero, donde además tiene que pagar una comisión por retirar su dinero.

Finalizaron señalando que no buscan hacer mal a nadie, pero sí que los responsables de este tipo de instituciones bancarias como la de Bienestar en Nazas Durango, que es derivada del Gobierno federal, sepan lo que pasa, que pongan remedio y vean que las personas que están ahí tengan la capacidad, la paciencia, que sepan atender a personas como los adultos mayores, reiterando, “los viejitos ya somos personas tercas por naturaleza, solo pedimos que nos ayuden si se puede, si no que nos expliquen con paciencia, y no con malos tratos”.