Gómez Palacio, Dgo (OEM).- “Están extorsionando a todo el transportista que pasa por ahí y ni siquiera te dejan continuar hasta que no les des algo, tengo un video que me llegó, voy a seguir recabando diferentes videos que compañeros empresarios que mandan a sus transportes y que están siendo sometidos, no sabemos si es la autoridad o quién es pero está a la luz de todos”, de manera textual el empresario Alfonso Montellano que están siendo objeto de asaltos y extorsión.

En contexto, empresario industrial explicó que estos ilícitos se están registrando sobre la carretera a Saltillo rumbo a la altura del Mimbre (Es el tramo libre de Torreón Saltillo), antes de llegar a Paila.

Empresarios denuncian casos de extorsión a transportistas industriales / Foto: Sofy Ramírez | El Sol de La Laguna

Alfonso Montellano, consejero empresarial de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación CANACINTRA en la Región Lagunera de Durango, agregó que tienen conocimiento de por lo menos seis transportistas que son de su gremio a quienes les han pedido dinero, dijo que en ocasiones terminan pidiéndoles hasta dos mil pesos o seis mil.

“La verdad que nos genera una preocupación enorme esta situación y pedimos a la autoridad que actúe, hay al menos seis conocidos empresarios, a los seis les sucedió, es un retén fijo y retienen a todos los transportistas y, todo el que pase por ahí sujeto de una revisión el problema es que aunque estés en regla y traigas toda tu documentación de todos modos como dicen ellos te tienes que reportar”, añadió.

Empresarios denuncian casos de extorsión a transportistas industriales / Foto: Sofy Ramírez | El Sol de La Laguna

“A nosotros nos pidieron 2 mil pesos, les decíamos que no traía dinero el conductor porque en realidad no los mandamos con dinero, llevan ellos una tarjeta de la empresa pero tuvieron que darles de lo que ellos traían ahí en sus bolsillos tuvieron que darles”, expuso.

Señaló que esto ha estado sucediendo durante esta semana que está por concluir y lo peor es que falta aún que concluya el año y tienen incertidumbre de cómo vaya a terminar dicha situación.





“Parece que es la autoridad, pero sin embargo hay veces que no si quiera te muestran sus placas; esta semana empezó por lo menos por nuestra parte, estamos acostumbrados que pasando Coahuila anteriormente los federales detenían al transporte pero eso era en diciembre y ahorita apenas estamos en noviembre”, recalcó.

Agregó que estarán interponiendo una denuncia ante las autoridades correspondientes para que ojalá tomen cartas en el asunto y se eviten más ilícitos como este o, en una situación más crítica se prevengan tragedias.