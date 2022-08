Denuncian el pésimo estado de las canchas de futbol en Canatlán

CANATLÁN, Dgo. (OEM).- En mal estado se encuentran las canchas de futbol soccer y futbol 7 ubicadas junto a las instalaciones de la antigua preparatoria en la cabecera municipal de Canatlán, Durango, espacios deportivos que se encuentran muy descuidado el primero y prácticamente destrozada la segunda.

En lo que se refiere a la cancha de futbol, Dante Torres, titular del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte dijo que no se ha concretado porque ya está la solicitud, también un presupuesto presentado a la autoridad municipal, concretamente a la presidenta municipal Dora González y le entregue el presupuesto que hizo una empresa que se dedica a rehabilitar este tipo de espacios.

Dicho presupuesto es superior a los 100 mil pesos, pero consistía en la construcción de bordo que proteja la entrada de agua que llega del cerro, todo el arreglo de la cancha sintética, a lo cual la presidente quedó de analizarlo.

"He sido insistente en que ese espacio se tiene que revivir y no he recibido respuesta, ojalá que antes de que concluya, que ya falta muy poco.

Ahí hay que rehabilitar la alfombra, reponerle algunas partes, ya está destruida prácticamente, las áreas, las esquinas, arena sílica sobre la plancha de cemento, para evitar que crezca pasto natural, rehabilitar la tela ciclónica y con ello, ponerla en condiciones", dijo.

Denuncian el pésimo estado de las canchas de futbol en la antigua preparatoria de Canatlán / Foto: Marco Rodríguez | El Sol de Durango

También destacó que al parecer no hay recursos para hacerlo, pues no se ha tenido respuesta, "lo que se hace es abrir el estadio 'Javier Ruiz Herrera' los días martes y jueves para quienes gusten de ir a caminar, a pelotear, se enciende el alumbrado hasta las diez de la noche, para quienes trabajan y buscan convivir sanamente en dicho espacio", puntualizó.

Respecto al campo de futbol soccer, debido a las condiciones de humedad el zacate ha crecido bastante, de manera muy irregular, se observan caballos pastando en el lugar, desconociéndose las acciones que al respecto haga la Liga Municipal de Futbol Águila Azteca, al ser un espacio que se utiliza para los juegos dominicales, concluyó.