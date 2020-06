Denuncian fallas en trámites del SAT

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- La contribuyente Rebeca Álvarez Ríos, quien pertenece al grupo vulnerable de la tercera edad, se quejó de las deficiencias del sistema del Servicio de Administración Tributaria (SAT) debido a que lleva casi tres meses sin poder hacer un trámite.

Expuso que junto con otra persona quien enfrenta problemas de discapacidad no reciben una adecuada atención en sus asuntos pendientes o trámites en las oficinas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ubicadas en el bulevar Raúl López Sánchez -periférico- en Torreón, Coahuila.

La señora Rebeca Álvarez expuso su queja públicamente al señalar que enfrenta un problema al igual que otra compañera pero que se encuentra en silla de ruedas, por lo que ambas denuncian una falta de sensibilidad por parte del personal de la dependencia federal en mención.

Dijo, “actualmente estoy en un proceso de salud muy difícil, recibo tratamiento y nosotras nos inscribimos en Hacienda y no hemos podido darle seguimiento a nuestro trámite porque nos exigen la cita por línea y el problema es que obtener las citas es como ganarse la lotería porque tenemos dos meses y medio tratando de obtener una y no nos la dan”.

“Nos hemos metido a la plataforma esa y sucede que siempre está saturada o no nos da acceso, incluso hemos llegado hasta el día donde deben fijar una fecha, y no hay lugar, y no hay lugar, y así está la situación”, explicó.

Mencionó que en el tiempo que llevan las dos esperando, incluso han pedido que las dejen hablar con un funcionario para plantear el problema, pero lamentablemente no son accesibles.

Explicó, “me tocó ver el caso de un señor de 75 años de edad que iba con un andador y tampoco le dieron la oportunidad, aún estando ahí parado en las oficinas de la Secretaría de Hacienda en Torreón y yo creo que ellos deben tener más consideración y tener un poco de sensibilidad con las personas que somos de la tercera edad y los discapacitadas, porque no estamos al 100% en condiciones de estar acudiendo y dando vueltas”.

Afirmó que el SAT no les da ninguna otra opción, aunque una de esas opciones podría ser hacer asignar un día para atender a este sector de la población, ya que no pueden estar mucho tiempo de pie ni tampoco expuestas bajo los rayos solares.

Para concluir, Álvarez Ríos agregó que en su caso busca desde hace 2 meses y medio hacer una aclaración, además le dieron una homoclave errónea y no le fue posible, además de que su compañera la señora en silla de ruedas también iba hacer una aclaración respecto a una declaración anual, y tampoco.