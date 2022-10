PEÑÓN BLANCO DGO. (OEM).- Ciudadanos denuncian ante esta corresponsalía de El Sol de Durango la falta de atención médica durante el turno vespertino en el Hospital Integral de esta cabecera municipal, quienes aseguran deben buscar dicha atención en otros municipios de la región, esto en casos de emergencia.

Señalan que por las tardes dicho hospital se encuentra cerrado y ya no lo abren hasta el día siguiente, este lugar debe de tener atención mínima de un doctor y enfermara las 24 horas del día los siete días de la semana, lo que no está sucediendo, por lo tanto son muchas las familias que se ven afectadas por la falta de atención medica de dicho hospital, señalaron.

Denuncian falta de atención médica en el turno verpertino del hospital de Peñón Blanco / Foto: Marco Robles | El Sol de Durango

El Sol de Durango buscó a la presidenta municipal Rita Lozano, para aclarar la situación de la falta de atención médica, demás que este fue uno de sus principales compromisos, garantizar la atención a la salud de la población, pero su agenda no le permitió recibir al corresponsal de esta casa editora y así poder responder las dudas que tienen los ciudadanos ante esta problemática.

Por su parte los denunciantes señalaron que por esta falta de atención médica muchas familias "se ven en la necesidad de salir a Guadalupe Victoria o al municipio de Cuencamé, haciendo con esto que se tenga que gastar mucho más dinero, lo cual muchas veces no lo tienen, y cuando son atendidos en otros municipios se les dice que su problema no era tan delicado, lo pudieron haber atendido en el hospital local, pero no lo hacen porque este esta cerrado sin que nadie habrá las puertas por las tardes noches", manifestaron.









Finalmente pidieron a la presidenta municipal que haga lo necesario para garantizar la presencia de médicos y personal de enfermería las 24 horas, tal y como lo prometió en la pasada campaña electoral, puesto que la comunidad requiere de atención medica y con ello tener la seguridad que en una emergencia habrá quien los ayude.