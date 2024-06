Denuncian presunto caso de acoso en CBTIS 4 de Gómez Palacio

Gómez Palacio, Dgo (OEM)/- Una madre de familia de una estudiante perteneciente al CBTIS 4 de Lerdo, Durango, hizo diversos señalamientos contra un docente sobre algunas presuntas acciones que se podrían calificar como represión y acoso escolar; situación que a su consideración ya se salió de contrario y pidió la intervención de las autoridades educativas en la Región Lagunera.

Se trata de una estudiante del Cuarto Semestre del Turno Matutino a quien de acuerdo a su señora madre, señaló que en repetidas ocasiones ha adoptado una conducta “abusiva”, “no es posible que el docente haga lo que él quiera sin que pase absolutamente nada”, indicó.

La inconformidad y señalamiento es contra un docente de este plantel educativo de nombre Armando, quien imparte el Submodulo de Contabilidad, incluso en un documento que migado por parte de los tutores a las autoridades educativas de este plantel solicitó de manera respetuosa que se tomen cartas en el asunto.

Debido a que se trata de una jovencita menor de edad es que los padres de familia son quienes han realizado esta denuncia de manera pública ya que son diversas las injusticias que presuntamente se han cometido contra la alumna del Cuarto año.

Entre otras, dijo su tutora que incluso ha habido temas de consumo de drogas en las afueras del plantel educativo.





“Se niega a darle una calificación de perdido la mínima aprobatoria, incluso el semestre pasado vine y me dijo que no que se tendría que hacer un trámite en Durango cuando el mismo en un audio asegura que él puede hacer el cambio de las calificaciones”, añadió la madre de la estudiante.

Señaló también que se acaba de dar una situación más, “Le dice a todos los compañeros que no la ayuden, entonces yo para mí, no sé cómo le nombrará; esto ya es acoso, o abuso de autoridad hasta cierto punto, claro es el docente y la autoridad en el salón de clases pero también es l semestre pasado cuando yo la iba a inscribir de enero a Junio, fui con la subdirectora, me dijo que ese presente en enero para ver la situación de ella y ahí es donde veo una situación que no encaja porque la maestra del Turno Vespertino me dijo que mi hija si se pudo haber inscrito y finalmente le dijeron que no”, añadió.