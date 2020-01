CANATLÁN, Dgo. (OEM).- El sábado próximo iniciará el torneo de futbol veterano de Canatlán, con la participación de diez equipos y por primera vez en muchos años, sin la presencia del conjunto Deportivo Agua Chaac, quince veces campeón del certamen futbolero.

Jesús Nemecio Ávila Silva, presidente de la Liga futbolera informó que los equipos registrados que confirmaron su participación son Deportivo El Progreso, Deportivo El Presidio, EX A- 28, Tortillería Infonavit, Taquería La Joya, el actual campeón San José de Gracia, deportivo San Juan del Río y los nuevos equipos Deportivo Las Huertas, Veterinaria El Caporal y Deportivo GUVE.

Adelantó que la jornada sabatina tendrá los encuentros de Huertas Vs Guve y El Progreso Vs El Presidio en la cacha del CBTA, a partir de las dos y media de la tarde; en el estadio jugarán Ex A- 28 contra La Joya y San José de Gracia Vs Infonavit, mientras que en el campo de la Prepa enfrentarán El Caporal y San Juan del Río, a partir de las cuatro de la tarde.

Cuestionado sobre la no participación del equipo Agua Chaac, el directivo respondió que presuntamente se salieron siete jugadores para integrarse al deportivo GUVE y a otro equipo, dejando diezmado la plantilla del reconocido representativo.