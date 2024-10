Derechos Humanos refuerza capacitación diversas dependencias en Gómez Palacio

Gómez Palacio, Durango (OEM).- La Segunda Visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Durango, dio a conocer que se impartirán capacitaciones, las cuales tienen por objetivo reforzar en el tema de Procuración de Justicia así como lo relacionado a la violencia de género.

Te puede interesar: Susy Torrecillas asegura que los casos de alcaldes amparados se reabrirán

Sara de los Santos, responsable de la Oficina de la Segunda Visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Gómez Palacio, destacó que se está trabajando de manera ambiciosa en un programa en materia de capacitaciones.

Señaló que a la fecha han implementado capacitaciones durante dos semanas trabajando con agentes del ministerio público, después en el área de periciales de las diferentes disciplinas y actualmente está en marcha dicha capacitación con los elementos de la Policía Investigadora del Delito.

Derechos Humanos implementará un programa de capacitaciones a personal de diversas dependencias / Foto: Sergio Mendoza | El Sol de La Laguna

“Tenemos una Dirección en materia de Derechos Humanos y, quienes todos trabajamos en estos temas estamos en constante capacitación, una de las últimas capacitaciones es relacionada a la violencia de género que es precisamente con personal de la Vicefiscalía de la Región Laguna de Durango, sabemos que está siendo de manera simultánea en la Ciudad de Durango y, el objetivo es reforzar todo lo que es la procuración de justicia desde la perspectiva de género”, añadió.

De acuerdo a las principales quejas u observaciones que se tienen por parte de la ciudadanía es la falta de empatía y tacto a la hora de ejercer derechos como de la defensa o un proceso justo, es ahí, dijo donde entramos con este tipo de capacitaciones que vienen a coadyuvar para un mejor trato hacia quienes están en medio de un proceso.





➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp





“Para que ellos puedan ser atendidos de manera cordial de manera cálida , y sobre todo eficiente y pronta, las quejas en cuanto a las corporaciones policiacas, procuración de justicia es una constante, no encabezan las listas los agentes del MP como lo hicieron en otras ocasiones pero sí, hay el señalamiento en la Procuración de Justicia por parte de algunos agentes del Ministerio Público, donde los señalamientos van desde que no se les quiere recibir su denuncia, que no se les quiere otorgar información de cuál es el estado que guarda la carpeta de investigación entre otros aspectos”, añadió.