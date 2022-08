Descarta CNC que Poanas tenga un año catastrófico por sequía

VILLA UNIÓN Poanas Dgo. (OEM).- El dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en Poanas, Indalecio Pérez, consideró que si continúan las lluvias como hasta ahora se han presentado en este municipio, se puede descartar que Poanas esté dentro de un escenario catastrófico, si reconoció que hay siembras de último momento, de muy alto riesgo, pero ya se ha logrado sembrar mínimo un 80%, dijo.

También reconoció que ahora la siembra de frijol ha bajado mucho a causa de la sequía, "no le ve el agricultor ganancias al no tener un precio base que sea bueno, y la falta de semilla en otros lugares, dieron pie a que muchos agricultores se fuera por la opción de sembrar trigo, y unos menos la avena, está en una proporción mucho menor porque no se contó con el apoyo de cada año con la semilla", destacó.

Indalecio Pérez, dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en Poanas / Foto: Marco Robles | El Sol de Durango

En el caso de la siembra y cosecha del chile, reiteró que lamentablemente este producto ha bajado muchísimo, esto desde la llegada de la plaga de la Virosis, "aquí ha faltado el apoyo de los gobiernos estatal y federal, para tener plántula criada en invernaderos, que estén limpias de la virosis, de lo contrario la siembra es inútil, todo se pierde, por tal motivo el agricultor de Poanas ha dejado de sembrar chile como en años anteriores", dijo.

El dirigente de los campesinos aclaró que, si las lluvias continúan como hasta la fecha, donde se ve que ya se están regularizando, se puede lograr rescatar el año agrícola, y con ello evitar una catástrofe agrícola, pero si el agua se detiene, si deja de llover, lo que se ha logrado sembrar difícilmente pueda dar el fruto esperado, así que todo está en el aire, esperando que sigan las lluvias y con ello el beneficio de la gente del campo.