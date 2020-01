Desconocen como líder de Morena a A. Ramírez

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-El Congreso para elegir a dirigente nacional de MORENA que se llevó a cabo el pasado domingo, fue ilegitimo, de ahí que el partido no reconoce ni los militantes reconoceremos a quien nombraron como dicen ellos al diputado Alfonso Ramírez Cuellar cómo presidente interino.

En forma tajante lo declaró el Secretario de Organización del partido Movimiento Regeneración Nacional en el Estado de Durango, Rosendo Salgado Delgado, quien estuvo acompañado de legisladores locales morenistas de la Región Laguna, quienes también se pronunciaron en contra del congreso nacional del partido y desconocen a Alfonso Ramírez como presidente interino, toda vez que los estatutos internos no establecen esta figura.

El representante de Morena en el Estado de Durango fue respaldado por los diputados locales Elia Tovar, César Aguilar Palacio y Pedro Amado, así como los líderes Eduardo García, Carmelo Ortega, entre otros.

Salgado Delgado dejó en claro que en los estatutos del partido no hay interinatos, de ahí que la Secretaria general a nivel nacional con funciones de Presidente sigue siendo Yeidcol Polenvsky, de ahí que mantendrán los trabajos tendientes a fortalecer sus bases para ir a la elección intermedia del 2021.

Se le cuestionó cuales son los argumentos para que no se haga valido el Congreso del pasado domingo, respondió, “Por mandato de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 22 de enero del 2020 no debió haberse llevado a cabo este Congreso Extraordinario de Morena y más atrás hubo otro intento el 30 de noviembre, donde fue la misma situación, es decir, no hubo quórum”.

Comentó que este tipo de conflictos afecta seriamente a la credibilidad del Partido frente a la sociedad y más cuando hay algunos que andan todavía creando otros partidos llevando la imagen de Andrés Manuel López Obrador y creen que con eso es suficiente cuando lo único que propician es el divisionismo y perseguir sus interés personales.

Rosendo Salgado dejó en claro que al margen de la ley nada, fuera de la ley y por encima de la ley nadie, de ahí que estoy seguro que los tribunales una vez nos van a dar la razón y seguiremos avanzando para la gente

Finalmente se le cuestionó si Armando Navarro González sigue siendo delegado en funciones de presidente de Morena y dijo tajantemente, “Nunca lo ha sido, además hay varias demandas y procesos judiciales ante todos los órganos tanto electorales, en la FEPADE, Fiscalía, hay muchas investigaciones en torno a un grupo que vino y destruyó a Morena.