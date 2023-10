Detectan a niño de 12 años con arma de fuego; era de juguete

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- Fue detectado un niño de 12 años de una escuela secundaria de este municipio que portaba una réplica de arma de fuego tipo escuadra que resultó ser de juguete, incluso en sus redes sociales jugaba a "los palestinos e israelitas", de ahí que se llamó a sus padres para que en conjunto tomen terapia, pues se considera que es un juego peligroso.

En entrevista, el subsecretario de Educación en la Laguna, Fernando Ulises Adame de León se reservó el nombre de dicha escuela, pero aclaró que se continúa con el operativo mochila segura en forma constante en conjunto con los padres de familia, de ahí que la mañana del martes se detectó esta situación.

Dejó en claro que no se expulsará al estudiante, "no se va a reprimir, sólo vamos a apretar a la familia para que se le atienda, pues el infante estaba jugando tal y como siempre ha habido, sólo que se les ha apercibido a los padres de familia, alumnos y maestros, que no se debe jugar con esto en las escuelas, ya que no podemos saber que tan real pueda ser", afirmó.

Asimismo, destacó que el menor subió a sus redes sociales fotos en el que portaba un chaleco como los camuflajeados que usan en el conflicto en la Franja de Gaza, incluso las autoridades educativas poseen las fotografías del niño, quien además portaba un arma tipo escuadra la cual resultó ser de juguete.

“Obviamente esta conducta no está bien, pero lo más serio y que llamó mucho la atención es la pose que tomaba el niño, estaba jugando a los palestinos e israelitas con esta réplica de arma de fuego, pero sólo fue un juego, que no deja de ser peligroso, aunque la pistola sea de juguete, pero no está bien”, señaló.

Una vez que se hizo esta detección, se envió a toda la estructura de seguridad de la Subsecretaría de Educación a la escuela secundaria, de la cual se reservó el nombre, además se les hizo el llamado a los padres de familia, se revisa el comité de seguridad quien hizo su función, así como la directora del plantel y se determinó que se mandara a los psicólogos para que se iniciara una atención integral, pues aunque efectivamente el instrumento era una réplica de juguete, el niño la estuvo exhibiendo como si fuera cierto.

Se debe mantener el operativo mochila segura

Comentó que el proyecto "mochila segura" tiene que mantenerse, "porque hoy se descubrió esa arma de juguete y no sabemos si haya más, de ahí que se necesita continuar con este trabajo de revisión, hoy se detectó una pistola tipo escuadra que resultó ser de juguete".

También aclaró que desde unos días ya estaban enterados sobre lo que hacia este niño en sus redes sociales, por lo que se inició con la investigación, "no hicimos una gran movilización para no crear alarma, sólo se les pidió a los padres que acudirán al plantel y cuando llega el niño a la escuela, ya lo teníamos detectado, se le revisó la mochila y se le recogió el arma de juguete.

No vamos a bajar la guardia y por eso le pedimos a los padres familia que no se deje de hacer el operativo mochila segura, pero con apego a los protocolos de los derechos fundamentales de los niños”, dijo.

Respecto a si el conflicto bélico en Israel y la Franja de Gaza influyó en el menor, el subsecretario destacó que no se descarta esta posibilidad, “sin duda, la vestimenta del niño con un chaleco como si fuera un personaje y sale con la pistola, obviamente que la inercia del mundo está muy fuerte y no podemos evitar que pasen esas noticias y mucho menos que los niños la vean, aunque es un niño normal y juguetón, lo que si podemos hacer es que los padres pongan más cuidado en sus hijos para que se evite este tipo de situación”.

Ulises Adame comentó que en otras revisiones que han realizado a través del operativo "mochila segura", han detectado balas o cartuchos hábiles, afortunadamente ya no se detectan navajas, la mayoría han sido detectados en escuelas secundarias.