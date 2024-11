Detectan proliferación de mosquitos "Culex" en Urbivillas de Gómez Palacio

Gómez Palacio, Durango (OEM).- José Antonio Adame De León, titular de Salud Municipal, dio a conocer que mediante una visita al Fraccionamiento Urbivillas detectaron la ploriferación de mosquitos “Culex” que levantó alarmas entre la población ya que se temía que fuera dengue.

El funcionario destacó que este jueves esperan concluir con los trabajos de fumigación en dicho sector habitacional donde se comprometieron en regresar para eliminar la problemática.

“Nos llevamos la sorpresa de que encontramos mucho mosco, ya tenemos varios días con ese problema, de hecho Sideapa desde el día 25 empezó a desalojar el charco que los vecinos decían que es el problema, hasta cierto punto tienen razón porque ahí es donde se viene el mosquito, pero ese mosco que se forma en aguas negras o residuales o sucias es el mosquito Culez, no hace daño, no provoca el dengue pero si es muy molesto y alarma a la población”, destacó.

Reiteró que por indicaciones de la alcaldesa, Leticia Herrera Ale comenzaron con los trabajos desde este martes para la fumigación, la tarde de este miércoles y este jueves para acabar con este problema.





“Se ha presentado primeramente en la Escuela Francisco González Bocanegra y después en el Jardín de niños que está ahí a un lado, creemos que tanto con las acciones que está realizando Sideapa y nosotros Salud Municipal terminaremos con este problema”, añadió.

Señaló también que se va a cambiar de antídoto ya que esta variante muta, “se hacen resistentes, vamos a cambiar el veneno para darle otra pasada, esa laguna se formó por un encharcamiento que se formó hace tiempo y la basura que se va juntando con el tiempo, seguimos insistiendo que si no limpiamos los lugares va a bloquear los accesos de los drenajes y eso provoca que se junte al agua ahí.

Por último, explicó que este fraccionamiento en particular no ha sido entregado de manera oficial al Municipio de Gómez Palacio, pero no es un impedimento para que la dependencia desarrolle su trabajo que es parte de los servicios que se brindan a la ciudadanía.