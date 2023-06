Deuda con CFE, principal causa de la falta de agua potable en Villa Unión

VILLA UNIÓN, Poanas, Dgo. (OEM).- La deuda con la comisión Federal de Electricidad (CFE) es la principal causa de la falta del agua potable en las redes para abastecer a la ciudadanía, así lo dieron a conocer las autoridades a las pocas personas que acudieron a la convocatoria de reunirse en la plaza y exigir una explicación a los responsables del sistema porque la falta del vital líquido.

Te puede interesar: CFE podría brindar tarifas especiales por ola de calor

El desabasto de agua potable se registra desde hace meses en esta cabecera municipal, mismo que se debe a una deuda con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), esto por la falta de pago de los usuarios.

Deuda con CFE, la principal causa de la falta de agua potable en Villa Unión, Poanas / Foto: Rosario Cazares | El Sol de Durango

Desde el pasado miércoles 28 de junio se convocó a los habitantes de Villa Unión y la comunidad del Refugio, para que se reunieran este jueves a las 09:00 horas en la plaza de armas de esta cabecera municipal, para de ahí trasladarse a la Presidencia Municipal con el objetivo de entablar comunicación con las autoridades, reunión a la que solo acudieron cinco personas.

Por su parte el titular de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Poanas (APASPO), Edgar Rivera, se reunió con los afectados y explicó que el problema principal es la deuda que se tiene con la CFE, compromiso que casi llega al millón de pesos a consecuencia de la falta de pago en el servicio por parte de algunos usuarios.

Deuda con CFE, la principal causa de la falta de agua potable en Villa Unión, Poanas / Foto: archivo | El Sol de Toluca

Por su parte los ciudadanos propusieron al director de APASPO que se implementen las multas por el mal uso del agua, y que se corte el abasto a quienes no pagan mes con mes el servicio. Asimismo acordaron que enviarán un oficio al presidente Andrés Manuel López Obrador, pidiéndole apoyo para que se canalicen recursos y se cubra la deuda con la CFE.

Reiteraron que cuando el pueblo no se une para exigir o reclamar, no se puede hacer mucho, pues la convocatoria era para que la ciudadanía afectada por la falta de agua, se reuniera y juntos exigir explicaciones a las autoridades, pero solo acudieron cinco personas, y de esa manera no se puede hacer una movilización, puntualizaron.