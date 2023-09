NUEVO IDEAL, Dgo. (OEM).- Un año agrícola devastado, lo mismo la agricultura que la ganadería, así lo califica el alcalde Francisco Luis Gracia Márquez, presidente municipal de Nuevo Ideal, Durango.

En entrevista para El Sol de Durango, el alcalde se refiere a la situación actual como muy triste el panorama agropecuario en Nuevo Ideal, "la ganadería, agricultura, fruticultura, todos ellos, por la falta de lluvias; está devastado el estado y no solo Durango, sino gran parte de la República y Nuevo Ideal no es la excepción".

Asimismo, reiteró que es preocupante la situación, "no hay ni siquiera zacate, las tierras están como las prepararon para sembrar y así se quedaron, faltaron las lluvias, no llegaron", reiteró.

Dijo que el 2023 será un año muy complicado y 2024 será más difícil, "daño en todos los ámbitos, eso nos afectará mucho en el comercio, en la industria, en todas las actividades, porque del campo viene todo, de la cosecha de granos y forrajes, de la ganadería", menciona.

Devastado el año agrícola en Nuevo Ideal, señala alcalde Luis Gracia / Foto: Marco Rodríguez | El Sol de Durango

“Los menonitas ahorita ya están comprando la pastura, no les redituará, no les será costeable tener las vacas alimentándolas con pastura, comprando alimento, estará triste el presente, como quiera cuatro meses los brincamos, pero el año entrante si no hay aguanieve, que espero en Dios y haya buen temporal de invierno, se mira muy complicado”.

Hay la esperanza aun de que se presenten lluvias en fin de año, porque en ocasiones llueve más en este tiempo que cuando de manera tradicional se esperan, el llamado “tiempo de aguas”, de julio a septiembre; pareciera que el clima se está volteando y a esperar que haya precipitaciones entonces, menciona esperanzador.

Todos los apoyos y programas, todo lo que venga federal llega a través del gobierno estatal y lo que tenemos que hacer es agarrarnos de la mano con el Señor Gobernador Esteban Villegas Villarreal e ir a México a presentarle el tema al gobierno federal, para buscar que se autorice un programa emergente.

No ha llovido ni siquiera en la sierra, está muy seco, afirma, señalando que los productores que sembraron ahí se les quedó la semilla. Es un año agrícola totalmente devastado, terminó diciendo.