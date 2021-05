Dios bendiga a los políticos, pero a los ganaderos que nos dejen trabajar: Rogelio Soto

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). –El presidente de la Unión Ganadera Regional de Durango, Rogelio Soto Ochoa, dijo que a los políticos y a los partidos políticos les deseaba que Dios los ayudara en el proceso electoral, que ganara quien hubiera convencido más a la ciudadanía de votar por ellos, pero sí pidió que a los ganaderos los dejaran trabajar porque las vacas no saben de política.

Lo anterior lo mencionó este pasado fin de semana en una visita que realizo al municipio de Guadalupe Victoria, donde acompaño al dirigente de la Asociación Ganadera local Lucio Ayala González, esto a la entrega de suplemento alimenticio para el ganado, ahí comento que en otros municipios habían tenido problemas con algún partido político por la entrega de alimento para el ganado, señalando que esta entrega no se hace solo este vez, cada año se entrega apoyo a los ganaderos y muchos más en este tiempo tan difícil de sequía, “nosotros solo les deseamos a todos los políticos y partidos que Dios los ayude, pero a los ganaderos déjenos trabajar, las vacas no saben de partidos, y si no las atendemos se nos mueres de hambre y sed”, recalco.

Dijo también reconocer el apoyo del gobierno del Estado, ya que a sabiendas de todo mundo que no tienen dinero, cumplen con el compromiso cada años de ayudar a la ganadería con el apoyo alimenticio para el ganado, “este apoyo lo hacemos año con año, cumpliendo un compromiso que ya se tiene, y de cada entrega de este 2021, está completamente enterado el INE, tienen la agenda de entregas las cuales se hacen en las asociaciones ganaderas y es para todo ganadero que tiene su documentación en regla, porque estamos viendo un año de sequía extrema, donde se están perdiendo miles de cabezas de ganado y no podemos dejar de trabajar por cuestiones de la política”, acento.

Reconoció el presidente de la unión ganadera Rogelio Soto, el liderazgo de Lucio Ayala Gonzáles, quien a sus más de 80 años de vida, con 48 años de líder en esta asociación, no deja de tocar puertas y exigir, que bajen apoyos para los ganaderos, y más hoy que tenemos un año tan delicado, reconociendo que 10 o 15 bultos de alimento no los sacan del problema tan grave, pero de algo han de servir, “y don Lucio Ayala no deja de estar pidiendo más y más apoyos para su gente, por eso hoy estamos aquí llevando lo que podamos para los ganaderos de la región de los llanos”, dijo.