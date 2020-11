Diputados de Morena han dado la espalda a Durango: Toño Ochoa

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-Es lamentable que los diputados federales no hayan ni siquiera metido la mano por Durango, lo cual deja en situación endeble para el 2021 al tener una reducción de los recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, lo que seguramente ocasionará que siga siendo la entidad con más bajo ingreso per cápita de todo el país y siendo el estado más pobre del norte de México.

El diputado local y presidente de la Comisión de Justicia en el Congreso Estatal, José Antonio Ochoa Rodríguez, expuso la postura del Partido Acción Nacional durante una rueda de prensa que ofreció en esta localidad, donde hizo el señalamiento que no conoce a los diputados federales de Morena por el estado de Durango, incluso dijo, “nunca he visto y no sé quién es la legisladora del distrito 02 con sede en Gómez Palacio”.

Lamentó que Durango es el tercer estado con salarios más bajos, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero además al ser Gómez Palacio uno de los sectores más industrializados del norte del país, representa el 44 por ciento de los ingresos per cápita a comparación de Nuevo León.

“Somos un estado donde la pobreza extrema no se ha podido erradicar, por ejemplo en el tema de los indígenas, representan el 66 por ciento en pobreza extrema, cuando en el estado de Chiapas, la pobreza extrema indígena llega al 24 por ciento, esto es, que Durango hay mayor pobreza extrema”, dijo.

Señaló que el gobierno federal mantiene una gran contradicción al decir que, “primero los pobres”, que si se cumpliera esa premisa, a Durango le debería llegar todos los apoyos y recursos para poder contrarrestar la pobreza.

Arremetió al decir, “el gobierno federal ha sido insensible con Durango, porque antes de la pandemia por Covid-19 el gasto federalizado se redujo en un 10 por ciento y esto conlleva que los diputados federales y senadores de Morena, sólo se han ido de ‘shopping’, ha pasear, hacer turismo legislativo, a conocer la capital del país y no han visto por el progreso ni el desarrollo y ni por la gente de nuestro estado”.

Incluso se acudió al Congreso de la Unión para buscar a las legisladoras federales de Morena por Durango, pero no logramos encontrar a Maribel Aguilera, Patricia Ortega ni a la diputada federal del distrito 02 Durango que es de Gómez Palacio, “ni la conozco y ni sé su nombre, pues es realmente una desconocida para el entorno político”, es justo mencionar que la legisladora del 02 se llama María de Lourdes Ramos Montes.

Ochoa Rodríguez lamentó que durante la contingencia sanitaria por el Covid-19, Durango ha sido de los estados que más recortes ha tenido, pues se ha caído el 14 por ciento.

Para concluir, el legislador panista local mencionó que han exhortando al Gobierno federal para que se ponga a “mano” con el estado de Durango, pero lamentablemente la mayoría de los diputados federales de Morena han rechazado los puntos de acuerdo, con lo que prácticamente le dan la espalda a nuestra entidad.