Dirigente de Morena pide al gobernador no intervenir en proceso electoral

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- El dirigente nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo, pidió al gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, sacar las manos de la elección, pues “quiere convertir el 6 de junio una elección de estado”.

Así lo declaró en rueda de prensa, quien al ser cuestionado si el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también interviene en el proceso electoral, dijo “no, él no está interviniendo en los procesos electorales, sólo está defendiendo la democracia, porque es su responsabilidad como jefe del Estado mexicano, defender la democracia”.

Agregó, que ante intervenciones tan evidentes que hay por ejemplo en los estados de Nuevo León, Sinaloa, así como el escándalo de las despensas en Gómez Palacio, debe haber una actuación.

Por lo que cuestionó al gobernador duranguense al advertir que incluso fue a Palacio Nacional a firmar el Acuerdo Nacional por la Democracia.

Y es que señaló que dicha firma los comprometía a que no había intromisión por parte de las autoridades estatales y la gente decida libremente, “por eso le digo que se contengan, que se amarren las manos, que no desvíen recursos públicos, que no vayan a permitir la entrada de financiamiento ilícito, que no se alteren las actas, que no se rellenen las urnas, porque ¿Cuántas historias vergonzosas tenemos en México en ese aspecto?”.

Delgado Carrillo señaló que ahora se tiene la gran oportunidad de consolidar la vida democrática en México, vivir en una auténtica democracia, “están las condiciones dadas para que en estas elecciones demos ese paso definitivo, además de que tenemos un presidente que viene de la lucha por la democracia, que tiene una profunda convicción democrática”, aseguró.





INE tras persecución de candidatas (os) de Morena

Además arremetió contra el Instituto Nacional Electoral (INE) al decir, “por eso se ve tan grotesco esta actuación parcial del INE, que incluso está tras las candidatas (os) de Morena en una auténtica cacería, en auténtica persecución disfrazada de fiscalización, donde algunos consejeros de este instituto actúan como empleados del ‘PRIAN’, una institución que se quedó en el pasado, pero que en el 2018 el pueblo dio un gran salto hacia delante para consolidar la vida democrática del país”.

Por lo que ahora le toca a la autoridad electoral encausar esa energía democrática, de ahí que confían en el pueblo de México, en la gente, “por eso les pedimos que salgan a votar el próximo 6 de junio y hacer una fiesta democrática repitiendo hazaña del 2018”.

Recordó la elección en la que resultó electo Andrés Manuel López Obrador como Presidente de México, “en aquella ocasión fue una auténtica revolución pacífica en las urnas, que al igual que aquel año, ahora queremos simplemente ganar con un gran margen para que no haya posibilidad de que los tramposos metan mano, que sea un triunfo contundente, y que no quede duda que Durango ya decidió por la transformación”, señaló.