Docentes de Gómez Palacio bloquean bulevar para exigir pagos

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-Unos 30 docentes en su mayoría de la sección 35 del SNTE bloquearon el bulevar Miguel Alemán en el carril que va rumbo a Torreón para manifestar su inconformidad porque no les han pagado el programa de tiempo completo, en el Estado son 5,600 y en la laguna 1,800 afectados.

Portando pancartas y mantas donde exigen el pago, los quejosos se apostaron en dicha vialidad causando un gran congestionamiento vial, pues indican que el monto del adeudo al personal asciende a unos 60 millones de pesos.

Por su parte, Iván Hernández docente de primaria, comentó que son 6 meses de compensación y hasta el momento no les han dicho para cuando les van a cubrir el pago a lo maestros que están dentro del programa en mención.

Así mismo, indicó que no han tenido ningún acercamiento con las autoridades educativas, incluso no han tenido mesas de trabajo, de ahí que están en la incertidumbre de cuándo les van a liquidar este recurso, pues argumentan ya trabajaron en el programa y el pago ya debió aplicarse, pero reiteró, no nos han dicho nada.

Cabe mencionar que luego de una media hora en que iniciaron el bloqueo, lo retiraron, pues su objetivo era hacerlo público y hacer el llamado a las autoridades educativas del Estado de Durango.