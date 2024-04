Docentes de la Sección 35 del SNTE exigen pago de autoridades

Gómez Palacio, Durango (OEM).- La mañana de este jueves más de 30 docentes adheridos a la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se manifestaron en las instalaciones de la Subsecretaría de Educación de la Región Lagunera para exigir pagos pendientes derivados de las complicaciones que se ha generado desde que se instauró el USICAMM.

Luego de haber ingresado a las oficinas de esta demarcación estatal de la educación y con gritos de exigencia para que les salden los adeudos que tienen respecto a un sistema denominado compactaciones, representantes de la Subsecretaría se comprometieron a que el próximo martes 30 de abril estarán dándoles una respuesta positiva a las y los maestros inconformes.

Señalan que se trata de un problema complejo derivado del USICAMM / Foto: Sofy Ramírez / El Sol de la Laguna

Ulises Adame de León, subsecretario de Educación en la Región Lagunera de Durango, explicó de manera clara que este problema es porque ellos les deben a los maestros.





“Se debió a que no le hemos pagado a algunas gentes, y ellos tienen razón, tienen razón en lo siguiente: nos hemos tardado mucho pero hay cosas que no podemos controlar nosotros, pero el tema por ejemplo de las compactaciones, antes de que hubiera el Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM), antes de que ganara había una carrera que se llamaba ‘Carrera Magisterial’, y todo lo que usted iba ganando de ascensos y de promoción se acomodaba dentro de un paquete, se compactaba dentro de un paquete: ahora que usted llega a USICAMM presenta un examen y obtiene un ascenso una prerrogativa, se va el tema a México y allá se tiene que descompactar porque ya no se llama igual las cosas, las claves ya no son las mismas y ahora los tiene que procesar para mandarlas todas juntas, pero se tardan porque se tienen que descompactar todas las prerrogativas que tuvo una persona durante mucho tiempo”, añadió.

Imagen ilustrativa / Se han realizado reuniones previas con las autoridades quienes se comprometieron en su momento de darle ya solución a dicha problemática / Foto: Crisanta Espinosa / Cuartoscuro.com

Reiteró que con el afán de ser empáticos comprenden al cien por ciento a las y los maestros de la Región Lagunera. El funcionario externó que es toda una cadena que debe ponerse a trabajar desde lo estatal, local y federal.

Por su parte, la comisión que fue en representación del secretario general, Arturo Díaz, señaló que ya habido reuniones previas con las autoridades quienes se comprometieron en su momento de darle ya solución a dicha problemática.

Imagen ilustrativa / El monto del adeudo se desconoce a ciencia cierta pero sólo del nivel de primarias son 32 casos detectados, y se siguen añadiendo más cada quincena / Foto: Cuartoscuro.com

“Son docentes que tienen problemas de pago, acompañados de sus secretarios delegacionales encabezados por el Maestro Arturo Díaz, como organización sindical hemos sido insistentes y tenido reuniones previas con personal de Subsecretaría de la Región Laguna y de Durango, pero los resultados han sido mínimos. Por ello, estamos exigiendo que se les paguen los sueldos pendientes a los compañeros, ya que es injusta la situación, y así mismo que eficiente el servicio de la dependencia para que estas injusticias no se repitan”, añadieron las y los maestros inconformes.

Reiteraron que el monto del adeudo se desconoce a ciencia cierta pero sólo del nivel de primarias son 32 casos detectados, y se siguen añadiendo más cada quincena, entre compañeros de base y también los interinos.

La autoridad coincidió que la mayor parte de los temas están detenidos por la descompactación, son docentes federales, “también tenemos estatales con otros problemas, la semana pasada tuvimos el regreso de pagos de más de 60 personas por un error en la manera en cómo estábamos capturando”, refirió.