Docentes del CECYTED 09 en Lerdo toman instalaciones por presuntas irregularidades

Lerdo, Durango (OEM).- Las instalaciones del CECYTED 09 del municipio de Lerdo, Durango, fueron tomadas por parte de los empleados a consecuencia de presuntos malos manejos así como maltrato hacia la base trabajadora de dicho plantel educativo.

José Miguel Meza Soto, delegado sindical del plantel 09, dijo que el motivo principal es por “la forma en que la directora se conduce hacia el personal administrativo y de apoyo bajo amenazas, la directora tiene un año aquí en el plantel, se llama Mónica Nava Mendoza, la situaciones que el pasado viernes 29 se le estaba solicitando a un compañero el asistir a lo que es abrir la escuela para las casillas que fue sede aquí, a lo que el compañero por cuestiones personales no pudo asistir, la directora le indicó que se le levantaría un oficio de extrañamiento fue lo que detonó, le levantaron el oficio y cuando yo me entrevisté con la maestra para preguntarle el por qué de la situación ella lo único que dijo fue que lo iba a demandar porque fue a su casa a darle un recado de que ella solicitó que le pusieran por escrito por qué no podía asistir”, expuso.

Denuncian la forma en que la directora se conduce hacia el personal administrativo y de apoyo bajo amenazas / Foto: Sofy Ramírez / El Sol de Durango

Sostuvo que las otras situaciones es porque presuntamente la directora registra ausentismo laboral, “tiene un año aquí y es muy común que la directora no se encuentre aquí en el plantel”.



Pese a que las afectaciones serán para la comunidad escolar de poco más de 600 estudiantes y está en riesgo que las y los alumnos de sexto semestre se pierda, la base trabajadora que está frente a este paro confía en que puedan recuperar en un mes dicho curso.

También citaron que han sido objeto de abuso de autoridad, “por ejemplo llegó mediante amenazas a los alumnos les dijo que el que no se presentara a los exámenes los iban a reprobar directamente, los movieron al Tec de Lerdo de que si no se iba a presentar el exámenes de parcial 3, son alrededor de entre los dos turnos 600 a 700 estudiantes”, añadió.

En el acceso principal colocaron una lona donde manifestaron las diferentes inconformidades, esperan la presencia del delegado general del sindicato, David Marrufo Varela que es quien finalmente tendrá un diálogo con los empleados. Durante un recorrido en las afueras del plantel se pudo observar a los estudiantes que se estaban regresando ya que no habrá clases por tiempo indefinido.