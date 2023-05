Durango brinda apoyo a Tamaulipas por casos de meningitis

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-“Tenemos información de que en los Estados Unidos hay 5 casos diagnosticados de personas con meningitis micótica, con el antecedente de haberse sometido en alguna cirugía en Matamoros, Tamaulipas, donde están haciendo el trabajo de manera similar al que hicimos en la ciudad de Durango”, informó Irasema Kondo Padilla, secretaria de Salud en el Estado.

En su visita de trabajo la Laguna, la funcionaria de salud comentó que pusieron a disposición de las autoridades de salud del Estado de Tamaulipas, lo que se tiene de información, la experiencia, las bases de datos que se generaron, el cómo hacer el cerco epidemiológico, entre otras de lo que se generó en el Estado de Durango, a raíz del problema de meningitis micótica.

Asimismo, dejó en claro que también ya pusieron a disposición el medicamento, el cual no es un medicamento fácil de conseguir, pues no es que haya disponibilidad en toda la república, hay algunas claves que tenemos concentrado la mayor parte de las piezas disponibles para Durango, pero ya también pusimos a disposición, así como algunas pruebas de PCR para la detección, ya que, si bien ya saben que es una meningitis causada por un hongo, todavía no identifican el tipo de hongo, ya que no lo han notificado oficialmente.

Pero resaltó, “Hemos ofrecido la experiencia en ese sentido que tuvimos en Durango a las autoridades de Salud de Tamaulipas, a fin de colaborar en el avance de sus investigaciones, aunque también hemos compartido la información con Estados Unidos, pero el apoyo de medicamentos y pruebas obviamente con el estado tamaulipeco”.

Respecto a los casos en la ciudad fronteriza de Matamoros, dejó en claro, “No tenemos un dato oficial si tienen pacientes diagnosticado, incluso se hablaba de 3 otros de 8 en aquella ciudad, pero no hay ningún pronunciamiento oficial, sólo tenemos que hay 5 casos de meningitis en Estados unidos, cuyas personas se sometieron a cirugía en Matamoros”.

Sin embargo, aclaró, “Seguimos teniendo contacto constantemente con el Centro de Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), de los Estados Unidos y con la dirección general de Epidemiología”.

Por otro lado, se le preguntó cómo sigue la situación de casos en la ciudad de Durango, respondió, “Se da el seguimiento de los casos de meningitis micótica y se continúa con la vigilancia estrecha con todas las pacientes, pero hasta el día de hoy no tenemos a ninguna hospitalizada, sin embargo, a todas que son 41 que están en seguimiento, control y vigilancia, hay algunas que han presentado efectos secundarios”.

Finalmente Irasema Kondo agregó que también se da seguimiento vía telefónica para todas aquellas personas con casos expuestos que si bien no desarrollaron la enfermedad, se les monitorea para vigilar que no presenten ningún síntoma o que no haya ningún caso que no esté diagnosticado.