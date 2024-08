Gómez Palacio, Durango (OEM).- Como parte del cumplimiento de los compromisos del gobernador, Esteban Villegas Villarreal, es una realidad que hoy la jovencita lagunera Sugey Romero de 23 años de edad, quien presenta una discapacidad motriz, trabaje como operadora en el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones (C4) de la ciudad de Gómez Palacio.

Te puede interesar: Recinto de la Revolución, debe ser visita obligada para nuevas generaciones

El gobierno encabezado por Esteban Villegas Villarreal se distingue por su sensibilidad humana e implementar políticas públicas en materia de salud, educación, seguridad, infraestructura, inversión extranjera, inclusión, apoyo a la economía, apoyo a personas con discapacidad, entre otras; en beneficio de mejorar la calidad de vida de todos los duranguenses de la entidad.

Durango brinda oportunidades laborales a todos los duranguenses / Foto: Cortesía

Sugey Romero cursa la preparatoria, y hace algunos meses le comentó a su mamá la inquietud de conseguir un trabajo y continuar con su desarrollo personal, así como apoyar en los gastos familiares y tener sus propios ingresos: “Quería hacer algo de provecho, ya como dicen tener mi propio dinero y todo eso. Yo le dije a mi mamá que quería trabajar y busqué en varios lugares, pero pues por la discapacidad no me llamaban”. Indicó la joven.





➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp





“Mi mamá fue a Durango y le llevó al gobernador la petición por escrito; pero fue en un evento en mi colonia donde pude verlo y le comenté de la petición, ahí lo esperé hasta que pasó a un lado mío, me saludó y me preguntó cómo estaba; le comenté de la petición de mí mamá y me pidieron mis datos. El gobernador me dijo que alguien se pondría en contacto conmigo para ver lo de un trabajo”. Dijo Sugey, quien es habitante de la colonia Chapala de Gómez Palacio.

Durango brinda oportunidades laborales a todos los duranguenses / Foto: Cortesía

El día de hoy Sugey Romero tiene ya más de 5 meses formando parte del C4 de Gómez Palacio como operadora: “Me siento muy contenta, aquí todos son amables conmigo, me hacen sentir parte, me ayudan en lo que necesito y desde un principio me explicaron lo que tengo que hacer, estoy muy agradecida con el gobernador Esteban por darme esta oportunidad, voy a buscarlo para darle las gracias”, puntualizó.

Por último, Sugey hizo una petición al sector empresarial y envió un mensaje para las personas que tienen alguna discapacidad: “Tener un trabajo es algo importante para todos los que de alguna manera sufren algún tipo de discapacidad, el hecho que nos den una oportunidad de trabajo nos hace sentir útiles al saber que estamos ayudándonos y ayudando a las personas. Hay muchas cosas que tal vez no puede hacer uno, pero siempre las vas a compensar de otras maneras, muchas gracias gobernador por esta oportunidad”, concluyó.