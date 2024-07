Gómez Palacio, Dgo (OEM).- Para el que el Gobierno del Estado de Durango se adhiera al sistema de salud del IMSS Bienestar, tendrá que contar con condiciones favorables para todas las partes y no de forma improvisada.

Te recomendamos: Gobierno de Esteban e IMSS estrechan relaciones en favor de los trabajadores

El mandatario estatal, Esteban Villegas Villarreal, estacó que dependerá si se cumplen por ejemplo con diversos rubros como la basificación de las y los trabajadores, no contratos, si se contará con equipamiento de todos los hospitales y las clínicas, solo así el gobernador garantió que firmarán el acuerdo con el Gobierno Federal.

Durango considera unirse al IMSS Bienestar: Esteban Villegas./ Foto: Sofy Ramírez | El Sol de La Laguna

“Si ya es una negociación distinta, si nos hacen el Hospital Materno Infantil, si le dan base a todos los trabajadores pero base no contrato, si nos van a equipar todos los hospitales, las clínicas, si van a hacer la obra de infraestructura que nosotros necesitamos y van a tener el medicamento en tiempo y forma en cada región lo que se requiere en una planeación bien estructurada eso sería lo mejor, porque entonces atiendes y le das una respuesta positiva a los trabajadores y, una certeza pero no es nada más dársela a los trabajadores si no a la gente”, expuso.

Durango considera unirse al IMSS Bienestar: Esteban Villegas./ Foto: Sofy Ramírez | El Sol de La Laguna

Dijo que de lo contrario el estado tendría que tomar decisiones severas como el despedir a mil 500 empleados del sector salud, “si llegamos a un acuerdo donde la gente salga ganando yo jalo, pero si es un acuerdo como lo tienen en otros lugares donde no hay medicamento, donde la atención no es como debe de ser no tiene caso”, explicó.

En este mismo sentido, argumentó que le darán fiel seguimiento a la sugerencia que les dio el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, de que este proyecto lo atenderá también Claudia Sheinbaum.

“Yo estoy esperando a que Claudia ponga primero al nuevo titular de IMSS Bienestar, si se queda Zoé, ya tenemos camino andado y si no se queda a lo mejor cambian las formas; implica 700 millones de pesos por año el gasto que representa”, añadió.

Por último que la decisión si Durango va o no va al sistema de salud del IMSS Bienestar radicará en que se garantice la salud para las y los duranguenses.