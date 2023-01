Contribuyentes de Guadalupe Victoria exigen ampliación de descuento para replaqueo

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM).- Decenas de ciudadanos se manifestaron molestos a las afueras de las Oficinas de Recaudación de Rentas de este municipio, debido que aseguran tienen varios días formados esperando ser atendidos para realizar el pago de sus impuestos, así como el cambio de placas de los automóviles.

Mujeres muy molestas aseguraron que han estado desde las 04:00 ó 05:00 horas de la madrugada esperando ser de los primeros en la fila, pero esto lo han realizado durante varios días y no han sido atendidos, esto al parecer por la falta de sistema, sin embargo destacaron que no puede ser posible que el Gobierno de Durango no hubiera ya solucionando este problema puesto que no es el único municipio que se encuentra en estas condiciones, más cuando el contribuyente muestra interés por realizar el pago.

Contribuyentes exigen organización en Guadalupe Victoria para pagar impuestos / Foto: Marco Robles | El Sol de Durango

Asimismo destacaron que en próximos días concluirá el descuento correspondiente a enero, y en febrero este será menor, cuestión que consideran injusta ya que han intentado durante varios días realizar el pago y por cuestiones externas a ellos no lo han logrado, por ello exigieron una solución al Gobierno estatal además de alargar el tiempo del descuento correspondiente a enero.

Durante la manifestación se encontraba presente el regidor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Adrián Reyes, quien se comprometió a llevar el tema a la reunión de Cabildo que se realizará el 27 de enero, para que los regidores exijan a la Secretaría de Finanzas una pronta solución e incluso se aplique la prorroga a los contribuyentes que han sido cumplidos al acudir a realizar sus pagos y que no han sido atendidos.

Los reclamos de la ciudadanía en Guadalupe Victoria, fueron en tono de mucha molestia, e incluso llegando a los gritos, pues señalan que no puede ser posible que en la recaudación de rentas de Guadalupe Victoria, no se tenga ni siquiera un servicio sanitario para los contribuyentes, había personas de mas de 70 y 80 años de edad que necesitaban de un sanitario, pero no existe, así como tampoco habían sido atendidos en varios días que llevaban acudiendo a estas oficinas, aseguraron.