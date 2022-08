GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- Con la finalidad de exigir justicia para Brenda y Yamileth, un grupo feminista se manifestó y bloqueó el Palacio de Justicia en esta ciudad impidiendo el ingreso o salida de las personas y trabajadores, durante el transcurso de la mañana de este martes 30 de agosto al lugar arribó el presidente del Tribunal de Justicia en esta región, Enrique Quevedo para dialogar.

Las manifestantes llegaron a temprana hora al Palacio de Justicia ubicado en la avenida Morelos frente a la plaza principal, se apostaron en la calle con mantas y pancartas impidiendo la circulación, además cerraron la puerta de acceso principal y las rejas para el ingreso o salida de vehículos oficiales ante la molestia de la ciudadanía y trabajadores.

En Gómez Palacio feministas exigen justicia para Brenda y Yamileth / Foto: Carlos Mendoza | El Sol de Durango

Las principales exigencias es que se resuelva la situación jurídica para Brenda y Yamileth, pues la primera dama tendrá una audiencia al seguir un proceso luego de que su expareja presuntamente intentó abusar de ella introduciéndose a su domicilio, pero se defendió y utilizó un arma blanca asestándolo en varias ocasiones contra el agresor, pero no pusieron en riesgo su vida.

Mientras el caso de Yamileth, pide que le regresen a su hijo, luego de llevar contra su expareja quien lo tiene en resguardo.

Las quejosas gritaban “justicia” para ambas mujeres y mostraban pancartas con leyendas como “te cansas de oírlo, nosotras de vivirlo”, “Yamileth, no estas sola, no más revictimación, regrésenle a su hijo”, “que se investigue a fondo”, refiriéndose al caso de Brenda, “aquí nos dan una mas que no a sido escuchada”.

Una hora después de que inició la protesta llegó el presidente del Tribunal, Alberto Quevedo explicar, quien al llegar a acuerdos solicitó que se levantara la manifestación.