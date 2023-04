REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM).- No existe adeudo de tierras a particulares por parte de la minera Real del Oro, así lo dio a conocer José Juan Rodríguez, vocero de la citada empresa con filial de Argonaut Gold Inc. en el estado de Durango.

A través de un comunicado menciona que el pago de “Bienes distintos a la tierra” se realiza exclusivamente en el supuesto de que exista una ocupación forzada o una expropiación de tierras con la aprobación de la Secretaría de Economía del gobierno federal. Minera Real del Oro no ha hecho uso de esta figura en sus operaciones; no obstante, y por acuerdo mutuo, la empresa realizó un pago por este concepto a los núcleos agrarios, mismo que se deriva de un acuerdo específico que no genera compromiso o responsabilidad con otros núcleos agrarios o particulares.

Imagen ilustrativa | Niegan adeudo de tierras a particulares por parte de minera Real del Oro en Durango / Foto: Cuartoscuro

La empresa ha celebrado diversos convenios de ocupación temporal, servidumbre de paso y usufructo con la familia Gándara Varela; todos ellos realizados de común acuerdo, con temporalidades definidas, con pagos justos, que están encima del valor comercial, y que se han realizado por adelantado. Solamente un convenio establece pagos anuales con vigencia hasta 2027, en este caso los pagos se han realizado de forma oportuna y solo están pendientes las cuatro anualidades restantes a la vigencia, agrega.

Se ha brindado una atención cordial y respetuosa a los propietarios particulares, en específico a los integrantes de la familia Gándara Varela y a la señora Guadalupe Varela, a quienes después de escuchar en reunión personal, les fue enviada por escrito la postura de la empresa, agrega el comunicado.

En relación a su solicitud de recibir el pago de los bienes distintos a la tierra al igual que fue realizado a los ejidos; oportunamente se les notificó que no existe obligación legal de homologarles el beneficio acordado con los ejidos, ya que se trata de acuerdos distintos.

"Minera Real del Oro no tiene una relación comercial con Mario Amaya Varela, ni con Francisco Acosta, quienes manifestaron el supuesto incumplimiento de pago a propietarios particulares. Hasta la fecha no se ha tenido trato con estas personas derivado de la venta o renta de tierras. Los Convenios de Ocupación Temporal que la empresa mantiene con ejidos y particulares en ningún caso constituyen la compra de tierras y, en su caso las rentas por dicha ocupación han sido puntualmente cubiertas entre noviembre 2017 y enero 2019", señala el comunicado.

Asimismo señala "ha sido pagada de forma adelantada la compra de tierras a particulares, por lo que es falsa e incorrecta la afirmación sobre un supuesto adeudo por la venta de terrenos. De forma responsable y oportuna, Minera Real del Oro ha informado las acciones del Plan de Restauración Integral de Mina El Castillo, unidad que en diciembre de 2022 llegó a su fase final de producción y se encuentra en etapa de restauración ambiental en cumplimiento con la normatividad mexicana y los compromisos con los ejidos. Actualmente se realizan labores de recuperación de suelos para su reforestación, lo cual es una pre-condición para el cierre de la mina que concluyó su vida productiva tras 14 años de operación que generaron beneficios para San Juan del Río", puntualiza el comunicado.