Durango y la Laguna siguen siendo atractivos para la inversión: Alfredo Herrera

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- Para el gobernador Esteban Villegas Villarreal la generación de empleos es fundamental en el desarrollo de los municipios y del estado de Durango, de ahí que se dan las facilidades para que más empresas se instalen en la entidad y en este caso en Gómez Palacio, comentó el secretario de Desarrollo Económico, Alfredo Herrera Deras.

Expuso que además de esta inversión en la Laguna, en las próximas semanas habrá más inversiones en esta región, con lo cual se coadyuva en el crecimiento del municipio y el resto del estado.

Por su parte, la alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale, destacó que tener una tienda como Home Depot, es tenerlo todo, asi mismo agradeció el apoyo al gobernador esteban Villegas en la atracción de inversión, sobre todo para este municipio lagunero.

La Laguna y Durango siguen siendo atractivos para la inversión: Alfredo Herrera / Foto: Carlos Mendoza | El Sol de Durango

“Más fuentes de empleo para los gomezpalatinos, de ahí que es un orgullo que más empresas siguen confiando en nuestro municipio y nuestro estado, ya que contribuye al crecimiento regional con los proveedores locales, el aumento de la plusvalía, la generación de empleos, la reactivación económica”, señaló.

Al dirigirse a los directivos de esta empresa, dijo, “esta empresa es para siempre, ¿verdad? Pues yo me iré en algunos años, bueno, quién sabe si me quede, probablemente, no sabemos, pero quiero que esta relación municipio-empresas quiero que de verdad.

Cada vez que se apertura una tienda de Home Depot, el principal objetivo es buscar proveeduría local, de ahí que más del 80 % que se ofrecen en tienda y que son más de 30 mil productos, son de la región”, afirmó Roberto Rivapalacio, gerente de comunicación y asuntos públicos de dicha empresa.

Comentó que abrir nuevas tiendas implica la posibilidad de buscar nueva proveeduría local, de ahí que en la que recién inicia en Gómez Palacio, se cuenta con 11 proveedores, de los cuales el 50% son de este mismo municipio, sin embargo, se busca la manera de ver cómo incrementar el número de proveedores locales, debido a que implica más inversión, más empleos, impulsar la actividad económica.

“Para que una persona pueda ser proveedor de esta tienda, es algo muy fácil”, comentó Roberto Rivapalacio y explicó, “De repente uno se pregunta, a qué timbre toco?, a qué teléfono llamo?, a qué correo electrónico escribo?, pero no, aquí es muy fácil, ya que con sólo ingresar al portal www.homedepot.com.mx, se busca la opción ‘quiero ser proveedor’ y ahí encuentran todas las categorías que participan”.

Abundó al decir, “siendo estas las categorías dentro del hogar tales como pintura, iluminación, viveros, herramientas, decoración, entre muchas otras y lo único que tiene que hacer el interesado en ser proveedor, sólo registrarse”.

Mencionó que para esta nueva tienda en Gómez Palacio se invirtieron 345 millones de pesos, generando 105 empleos directos locales, el 80% de habitantes de este municipio lagunero, el resto de otros municipios laguneros.

Resaltó que con esta apertura se inicia un crecimiento en lo local, se generan más fuentes de empleos y se coadyuva en el desarrollo de la región, además de tener acceso al portafolio de productos más amplio, más grande e importante de México de artículos de mejoras para el hogar que suman más de 30 mil.

Roberto Rivapalacio mencionó que esta es la tienda número 131 a nivel nacional, suman más de 42 mil millones de pesos invertidos desde el año 2001 a la fecha, aunque la meta es llegar a 150 tiendas en los próximos tres a cuatro años más.