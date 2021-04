Ejidatarios Buscarán negociar con la minera "First Majestic" en Nombre de Dios

La Parrilla Nombre de Dios Dgo. (OEM). –Los más de 425 ejidatarios de esta comunidad, acordaron que llegaran hasta las últimas instancias legales para busca una buena negociación con la empresa minera canadiense First Majestic, “no buscamos que se cierre la fuente de empleo, no queremos causar daño a las familias que viven de este trabajo, pero si queremos que el pago por el uso de las más de 80 hectáreas del ejido sea justo”, dijeron.

El grupo de manifestantes fue entrevistado por el programa de la Grilla Llanera de esta casa editora la tarde este pasado martes, donde el presidente del comisariado ejidal, vecinos, y su voz autorizada Sigfredo Moreno, fueron claros al señalar que no se busca causar daño a la empresa, pero sí que el pago que hagan por el usos de sus tierras sea lo justo, ya que acaba de concluir un contrato de 15 años, este término el pasado día ultimo de diciembre del 2020, y hasta la fecha la empresa minera se ha negado a negociar, solo envían a un abogado que trae un contrato idéntico al que concluyo, algo que es completamente inaceptable.

Mencionaron los entrevistados que ven con gran tristeza que el representante de la minera no tenga la capacidad de negociar, ya que cuando están en las mesas de trabajo, cuando ven algo que no les gusta simplemente se levantan y se salen, dejando la mesa de dialogo, negándose a debatir, a buscar un equilibro entre las partes, donde les debe de quedar bien claro que no puede ser posible que alguien que viene de fuera quiera ponerle precio a la casa del dueño, “durante 15 años trabajaron sin problemas cumpliendo un contrato muy ventajoso para la empresa, hoy que termina se busca nuevamente negociar y se niegan, quieren seguir laborando bajos sus condiciones, sin escuchar la voz de los dueños de la tierra, los ejidatarios”.

Local Tomarán ejidatarios de “La Parrilla” la unidad de la empresa minera “First-Majestic”

Apuntaron que se le está pidiendo a la empresa minera una cantidad de 45 millones de pesos por la renta de 10 años de las más de 80 hectáreas, además de que se garantice trabajo para los pobladores de la comunidad de la Parrilla, esto entre otros acuerdos, pero la empresa se niega a negociar, de ahí que se pide que venga un funcionario, propietario o socio con la capacidad de negociar, que se pueda sentar a debatir las propuestas, que ya no envíen a alguien que solo llega a querer imponer sus ideas y propuestas sin siquiera escuchar las necesidades de los habitantes y ejidatarios del lugar.

En el mismo programa se presentó el secretario general de los trabajadores mineros, quien se dijo tener la representación del líder nacional Napoleón Gómez Urrutia, quien aseguro que la mina ya se encuentra en muy baja producción, e incluso de continuar con este paro, es muy posible que la empresa se retire, porque ya no es costeable con el cobro o las pretensiones de los ejidatarios, pero también acepto públicamente que era un error de parte de los representantes de la mina, levantarse de la mesa de diálogo sin escuchar, sin buscar un equilibro que pueda garantizar que se siga trabajando, y con ellos regresarle la tranquilidad a los mineros que hoy ven en riesgo su fuente de empleo.