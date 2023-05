Ejidatarios de Pánuco de Coronado exigen solución en problemática con minera

PÁNUCO DE CORONADO DGO. (OEM). -Ejidatarios de esta comunidad perteneciente al municipio del mismo nombre, endurecieron sus medidas de presión para que las autoridades federales y estatales los volteen a verlos y les ayuden a solucionar su problema, mismos que ya tiene más de siete años y no han encontrado respuesta satisfactoria a sus peticiones.

Fue desde el pasado viernes 5 de mayo que iniciaron las medias de presión cortando el suministro de ocho pulgadas de agua que llega a la mina, ubicada en la comunidad vecina de San José de Avino, esto esperado que la empresa minera, pero principalmente las autoridades acudan a solucionar su problema, pues aseguran que dicha mina ya tiene contaminada una gran área, y lo más delicado, es la contaminación que ellos aseguran ya tienen los mantos friáticos del agua potable.

Las medias de presión van subiendo de tono, el pasado 4 de mayo se plantaron en uno de los caminos que lleva hasta los cuartos de control de pólvora que se usa en la mina, los llamados polvorines, asegurando que no permitirán el paso a personal de la mencionada mina hasta que no acudan las autoridades para que los atiendan, porque dicen los propietarios de la mina no les hacen caso, seguramente, recalcan, porque tienen compradas a las autoridades.

Reconocieron los ejidatarios que no han bloqueado la entrada de los trabajadores, porque no están en contra de las fuentes de empleo, asegura que lo único que buscan es que no les contaminen más su medio ambiente, que retiren la presa de jales que colocaron en contra de la voluntad de los ciudadanos de Pánuco de Coronado, presa que esta contaminando el agua, la flora y la fauna.

Recordaron los manifestantes que ya han tenido la visita de autoridades en años anteriores, pero muestran claramente la preocupación de que no se le moleste a los canadienses dueños de la mina, mas no muestran el interés por cuidar o solucionar los problemas de los ejidatarios, de toda la comunidad en general, “ya han venido sub secretarios de gobierno del Estado de la administración pasada, y lo único que hicieron fue acusarnos que queríamos eliminar las fuentes de empleo que se tenían, no escuchan o se hacen que no escuchan nuestras necesidades, nuestras preocupaciones de salud de todo un pueblo”.

Detallaron que ahora como comunidad están totalmente dispuestos a no retirarse de los lugares que van tomando, de las medidas que están implementando para que lograr que las autoridades del Estado y la federación vengan a verlos y les soluciones, reiterando que no están en busca de una negociación, están exigiendo que no sea usada la presa de jales que se instalo y que esta a escasos metros de sus pozos de agua, que dejen de usar la otra presa de jales que levantaron muchísimo y hoy provoca polvaredas toxicas que con el aire van a dar a su pueblo.









Más de 400 mineros agreden a manifestantes en mina de Pánuco de Coronado

PÁNUCO DE CORONADO DGO. (OEM).- Aproximadamente 450 trabajadores de la mina de San José de Avino agredieron físicamente a los habitantes de Pánuco de Coronado que se están manifestando a las afueras de las instalaciones de dicha mina, arrojando a varias personas heridas en su cuerpo y otros con fuertes golpes en la cabeza por los golpes proporcionados.

Los habitantes de esta comunidad que desde este día ocho de mayo se manifestaron a las afueras de donde se encuentran los polvorines de la mina, fueron agredidos físicamente por aproximadamente 400 a 450 trabajadores, mismo que aseguran los afectados, fueron enviados por los jefes o sindicato de la mina para desalojarlos con violencia.

Detallaron los entrevistados, que por la mañana de este martes nueve, se encontraban aproximadamente nueve manifestantes cuidando el lugar donde se manifiestan, cuando vieron acercarse hasta ellos a los trabajadores mineros, mas de 400 dicen, quienes comenzaron a dialogar de manera respetuosa, pero después se retiraron unos metros y recibieron alguna instrucción, regresando ya de forma violenta, con piedras y palos para agredirlos.

Relataron que se intento tranquilizarlos con dialogo, pero todo indica que la instrucción que tenían era desalojarlos por la fuerza, causando heridas en la cabeza a varios de los habitantes que exigen a las autoridades federales y Estatales una solución a su queja, que no se use la presa de jales que tienen a unos metros de su propiedad el ejido.

Reconocieron que ante el número de trabajadores agrediéndolos tuvieron que retroceder unos metros de donde se encontraban, pero recalcaron que ni por la fuerza dejaran su intención y su meta, ahorita se encuentran aun bloqueando la entrada a los polvorines, pero ya ellos en terreno ejidal, señalando que los mineros aseguraron que regresarán a quitarlos por la fuerza si no desisten de su intención.

Apuntaron los manifestantes, que ellos en ningún momento están en contra de la fuente de empleo que genera la mina, al contrario, se busca tener mayores ingresos económicos para las familias de la región, pero si exigen que esto no sea acosta de la salud de las familias de Pánuco de Coronado, que cambien la presa de jales a donde no dañen sus pozos de agua, a donde no perjudiquen a esta comunidad y no tendrán ninguna manifestación, pero lamentablemente dijeron, no ha venido ninguna autoridad a dialogar con nosotros, a buscar una solución.