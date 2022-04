El 30% de la población no se ha vacunado contra la Covid en Guadalupe Victoria

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). – La directora Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) Ma. De la Luz Avalos García, consideró que hasta el momento en esta región puede llegar a estar vacunado contra el Covid-19, un 70 por ciento, es decir que faltaría un 30 por ciento de personas mayores de 18 años que no han acudido a recibir ninguna dosis de vacuna.

Lo anterior lo mencionó al ser entrevistada respecto del punto de vacunación en este centro de salud, mismo que estará vigente en días hábiles hasta el 30 de abril, con la dosis de AstraZeneca, está en un horario de nueve de la mañana a una del mediodía, y pueden recibir cualquier dosis faltante personas adultas mayores de 18 años, o de 12 años con alguna comorbilidad o embarazadas.

Detalló que en las campañas de vacunación que se realizaron en el municipio, se puede considerar que un 70 por ciento ya tiene las tres dosis recomendadas, pero si hay un 30 por ciento en la población que incluso no cree en la existencia de la Covid-19 y no se quiere vacunar, otros porque sus trabajos no se los han permitido y unos más por desidia, y la vacuna que esta en este momento disponible para ellos es la AstraZeneca y solo ocupan acudir a este centro de salud, dijo.

La aplicación de la vacuna ha sido sin duda alguna una de las principales razones porque se ha prevenido la muerte de muchos ciudadanos, ya que antes de la aplicación de la vacuna se vivieron momentos muy difíciles con los decesos de personas, hasta cuatro o seis diarias, y cuando se vie e una nueva ola y ya había muchas personas vacunadas, se vieron malos, pero se evitó la muerte, de ahí la importancia de aplicarse las vacunas, recalco.

Menciono la doctora Luz Ma. Avalos, que hasta el momento han sido solo un par de días en que se instaló el módulo de vacunación, pero si ha estado acudiendo la ciudadanía, algunos a aplicarse su vacuna, y se hace la invitación para que acudan los que les faltan algunos refuerzos o para quienes no han recibido ninguna dosis, ya que se ha comprobado que esta vacuna puede llegar a evitar la muerte por este contagio.