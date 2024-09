Gómez Palacio, Durango (OEM).- A través de diversos mecanismos el Instituto Estatal de las Mujeres (IEM) del estado de Durango, reveló que buscan disminuir a un 50% los casos de embarazos en adolescentes y a tasa cero en niñas y niños que en este último caso se debe de tipificar como violación.

Pablo Navarrete, experto en la materia y quien colabora a través del IEM, dio a conocer que lamentablemente este problema de salud pública está presente y ante ello se han creado políticas públicas para crear conciencia entre este sector de la sociedad así como en las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno.

El 70% de embarazos en Gómez Palacio son por violencia sexual./ Foto: Luisa Guzmán | El Sol de La Laguna

“Por eso afirmamos que el 70 por ciento de los embarazos en adolescentes en Durango son producto de la violencia sexual, porque no fueron consentidos, fueron impuestos desde una estructura patriarcal, machista y misógina y estamos hablando de un porcentaje altísimo, siete de cada diez embarazo no ocurren en un contexto de consentimiento de parte de la adolescente y de las niñas ni si quiera me pondría yo a declarar algo; ahí hay violación”, apuntó.





¿CÓMO ESTAMOS EN DURANGO?

Del 2015 al 2024 el histórico de nacimientos en adolescentes que es a partir de ese año que se implementó la ENAPEA por parte del Gobierno Federal, señaló que embarazos en menores de 15 años en el 2015 con 609, 2016 con 560 casos y se tuvo un pico en el año 2017 con casi 700 embarazos en menores de 15 años.

A partir del 2016 se suma a la ENAPEA Durango, en este segundo trimestre de 2024 Durango concentra 43 embarazos en menores de 15 años, “de tal suerte que todavía no alcanzamos el objetivo de erradicar el embarazo de niñas que es el compromiso nacional de niñas que es el compromiso nacional que tenemos”, señaló.

“Cómo andamos en embarazos en adolescentes, en el año 2015 teníamos 7 mil 829 embarazos, en 2016 bajó a 6 mil 397, en el año 2017ntambién se presentó un repunte a 7 mil 798 embarazos y ahí va descendiéndola cita para llegar al segundo trimestre de este año a 981 embarazos en adolescentes de cualquier forma siguen siendo números preocupantes”, explicó el especialista.

CONTEXTO NACIONAL

La tasa específica de fecundidad en México se redujo del 2015 al 2023 16.7 por ciento, es decir, significa que se evitaron 356 mil 511 nacimientos en adolescentes de 15 a 19 años, hubo una reducción de casi 100 nacimientos diarios en este periodo en todo el país.

Navarrete citó que es urgente implementar mecanismos de educación integral en sexualidad para lo cual el IEM ya está trabajando en diversos métodos, para ellos mencionó cuatro componentes prioritarios, “educación integral en sexualidad, necesitamos promoverla, revisar el marco normativo cultural y estructural, promover los servicios de salud amigables e identificar como tema prioritario la violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes.

En el marco de promoción de la implementación de la Estrategia Nacional para la Promoción para la Prevención de Embarazos en Adolescentes, para cual el estado de Durango se sumó a esta estrategia en el año 2016 y actualmente ya se cuentan con resultados emitidos a través de este mecanismo durante el 2023.

En contexto, México sigue ocupando los primeros lugares en embarazos de adolescentes dentro de los países de la OCDE con un grado de 77 nacimientos por cada mil jóvenes entre 15 y 19 años de edad.

De acuerdo a estos datos proporcionados por el INEGI y la Secretaría de Salud, 23% de los jóvenes inician su vida sexual entre los 12 y 17 años pero con indicios que durante la pandemia se redujo la cifra del inicio de la vida sexual incluso hasta los diez años de edad.

En este mismo sentido, dio a conocer que en México ocurren 340 mil nacimientos en mujeres menores de 19 años, de esto se desprende que el 15 por ciento de los hombres no utilizaron métodos anticonceptivos en su primera relación sexual y “eso nos habla mucho de las masculinidades, los hombres nos exponemos a muchos riesgos, riesgos de salud y físicos, pero el porcentaje de mujeres que no utiliza anticonceptivos es más alto que el de los hombres, una de las explicaciones puede ser que son presionadas para no tener relaciones protegidas; se les pide como muestra de amor la relación sexual sin protección”, refirió.

Otro fenómeno que se está dando es que, en México, en proporción el 20% de los nacimientos que provienen de madres entre 8 y 19 años, un 20% de las niñas que han sido madres solo ese porcentaje el papá tiene la misma edad que la niña o adolescente, en el 80% ahí es donde entra la normalización y la naturalización de la cultura del ‘Sugar’; es decir, el 80 por ciento han tenido parejas cuyas diferencias de edad van desde los 10 a 50 años de edad.

Respecto a los objetivos que tiene la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) 2030, “reducir en un 50% los casos de embarazos en adolescentes de 15 a 19 años y a tasa cero, erradicar el embarazo infantil.