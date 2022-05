El apoyo al deporte debe ser fundamental para la niñez y juventud: Gaby García

FRANCISCO I. MADERO Pánuco de Coronado Dgo. (OEM). –Reunida la candidata a la presidencia municipal de este municipio Gaby García, con jóvenes deportistas, señaló que en su próxima administración el apoyo total a las diferentes practicas del deporte debe de ser fundamental, ya que como madre de familia le queda muy clara la importancia del impulso al deporte.

La candidata de la alianza "Va por Durango", escucho atenta las peticiones de los jóvenes deportistas, e incluso algunos reclamos donde se sienten solos, que les falta el apoyo para poder realizar en otros niveles sus deportes, ahí la candidata Gaby García, les señaló que como madre de familia le queda muy clara la necesidad de que los jóvenes tengan actividad deportiva, y que esta sea apoyada por las autoridades en todas sus ramas, "como mamá me interesa, y como autoridad me ocuparé de que así suceda, necesitamos de una juventud sana".

La abanderada del PRI, PAN y PRD, agradeció la franqueza de los deportistas y también sus muestras de apoyo a su proyecto político, les recordó que ella es una mujer que viene desde abajo, ha luchado toda su vida por lograr estar donde anda, y no ha sido fácil.

“Pude encontrar quien me ayudara a salir adelante, pero también quien me pusiera piedras en el camino, pero no me rajo, y sigo avanzando y llegaremos a la presidencia municipal para poder atender a los jóvenes, a los niños y sus familias”.

Para concluir su plática, la candidata pidió a los jóvenes llevar su mensaje a sus padres, "que lleven el compromiso que adquiere como candidata a realizar como presidente municipal, apoyar las familias y en el tema del deporte poner atención especial, urge que los niños y jóvenes se activen y se retiren de otros vicios que los están llevando al camino equivocado".