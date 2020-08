El Covid-19 no es un juego, ya lo viví y es horrible: María Abigail Fraire

SANTA CLARA DGO. (OEM). –En la pasada entrega de semilla de avena forrajera que realizó el gobierno del Estado en este municipio, hizo su primera aparición en público después de haber sido confirmada como contagiada del Covid-19, la alcaldesa de esta municipalidad María Abigail Fraire Carranza, quien con lágrimas en los ojos le pidió a la ciudadanía cuidarse, ya que esto no es ningún juego ni engaño de gobiernos, es real y es mortal, dijo.

En este encuentro con los ciudadanos de Santa Clara donde se les llevaron 35 toneladas de semilla de avena, la alcaldesa Abigail Fraire, tomo la palabra después de que hubiera sido diagnosticada con el virus del Covid, cumplir el tiempo que marcaron los especialistas y de arrojar con el paso de los días un resultado negativo, ahí la presidente municipal con lágrimas en los ojos les suplico a los ciudadanos de cuidarse, “esto no es un juego ni engaño de ningún gobierno, esto es real, el virus existe y es mortal, yo ya lo viví y es horrible, la separación de la familia, el alto riesgo de perder la vida no se lo deseo a nadie, por eso les digo, les suplico que se cuiden mucho”, apunto.

Visiblemente preocupada y con un nudo en la garganta que en momentos le impedía hablar, envió un saludo al gobernador del Estado de quien comento que también había sido alcanzado por el coronavirus, deseándole una pronta resignación, reiterando que hay personas que se ven muy malos con el virus en su cuerpo, como le paso a ella, donde manifestó que era horrible ver y sentir que podía perder la vida alejada de su familia, “pero gracias a la virgen de Santa Clara que nos dio la oportunidad de salir bien, de recuperarnos de este mal, y de poder seguir de pie aquí frente a mi pueblo, a quienes les dijo que sigo en pie de lucha, que no me rajo y que voy a seguir trabajando por el bien de sus familias, pero si les quiero suplicar que no se confíen, que se cuiden, usen el cubrebocas, salgan lo menos posible de sus casas porque no les deseo por nada del mundo lo que se vive con el coronavirus en el cuerpo”.

El representante del gobernador, el sub secretario de SAGDR en la región laguna Jesús del Rivero Rosales, señalo que la preocupación del gobierno del Estado es por apoyar a la gente del campo en estos momentos tan complicados, por eso se está enviando la semilla de avena forrajera, pero fue claro al señalar que las indicaciones del mandatario Aispuro Torres, son de primero verificar el cuidado de la salud de los duranguenses, por tal motivo pido seguir el concejo de la alcaldesa Abigail Fraire, cuidarse lo más posible, evitar salir de manera innecesaria de sus hogares, y siempre usar el cubrebocas, dijo.