El mayoriteo obstruye la construcción de propuestas en Cabildo

CANATLÁN, Dgo. (OEM).- El mayoriteo en contra de opiniones que buscan construir representa un atraso no para los concejales minoritarios, sino para propuestas que genera la misma sociedad, coinciden en afirmar concejales de los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México.

Al respecto, María de los Ángeles Rojas Rivera, mejor conocida como Ángela Rojas, destaca que hay propuestas generadas en el partido que representa, el PVEM, que les tumban en el cabildo no porque estén mal, sino por rivalidad política.

Todos los que integramos el cabildo representamos sociedad, ciudadanos y de ahí parten propuestas que se generan al seno del cabildo, como por ejemplo el practicar una auditoria al Sistema de Aguas de Canatlán, para conocer la situación que se guarda al seno del organismo descentralizado, misma que fue votada en contra, “ mayoriteada” por el Partido Acción Nacional y por la regidora Sarahí, del Movimiento Ciudadano, que está totalmente a favor de la presidenta, dijo la concejal.

Por su parte, Rosa María Alvarado García, del Partido Revolucionario Institucional dijo que el mayoriteo perjudica a todos, a la ciudadanía, porque las aportaciones o propuestas que se hacen como fracción no son tomadas en cuenta, no las valoran y se le da preferencia a las de ellos (PAN), “mayoriteando” y con ello frenan propuestas ciudadanas que como concejales se retoman.

Nunca hemos solicitado o hecho alguna propuesta personal sino temas a favor de la ciudadanía; el mayoriteo no razonado es una decisión que no permite avanzar, reitera el entrevistada.

Timoteo Estrada Martínez, concejal tricolor, menciona que los integrantes de la oposición son regidores que también ofrecen buenas propuestas, como sin duda lo hacen los de Acción Nacional o Movimiento Ciudadano, pero el mayoriteo que encabeza la presidenta las cierra.

Nuestra obligación es atender las peticiones o propuestas que nos hace la gente, por ella estamos en el cabildo y cuando se presenta una mayoría radical no permite avanzar en la construcción de acciones que tienen que ver con ciudadanía, no con partidos político, destaca.

También opinó el regidor Javier Escalera, reiterando que se han hecho buenas propuestas al seno del cabildo que no han sido tomadas en cuenta, se han desechado por el mayoriteo no razonado, lo cual ha provocado que como minoría solamente tengan derecho a voz, porque al final su voto no les alcanza para construir acuerdos.

Las buenas acciones que pudiéramos emprender nos las tumban dentro del cabildo, por la mayoría que tiene Acción Nacional y la ayuda de Movimiento Ciudadano, puntualizó.